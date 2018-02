Camino Real

=LA MEJOR INVERSIÓN =EL PANAL Y LA RAPIÑA =POR EL AMOR DE DIOS, DÍGANLE AL PEJE

Se dice que el dinero aplicado a la educación nunca es un gasto, sino una inversión. Se puede añadir que esa es la mejor de las inversiones por cuanto es dinero que va a la generación de capital humano preparado para el desarrollo comunitario. Por eso es bueno saber que se ha venido aplicando un programa de entrega de más de mil becas para estudiantes de preparatoria y profesional de manera conjunta por parte de las secretarías de la Juventud y la de Desarrollo Social, del Gobierno del Estado y del federal, respectivamente.

Es de reconocerse el esfuerzo que hace el Gobierno del Estado al erogar poco más de un millón de pesos por parte de la administración estatal para entregar becas que permiten brindar una mejor educación a los estudiantes, factor que servirá como vehículo de cambio social para muchas familias colimenses.

Después de que se entregaron 669 becas en Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez, con una inversión de 697 mil pesos, el miércoles correspondió el turno a los municipios de Tecomán, Ixtlahuacán y Armería, donde se entregaron 266 becas para igual número de estudiantes.

Este programa de entrega de incentivos concluyó este jueves 8 de febrero en el municipio de Minatitlán, donde fueron apoyados con becas 78 estudiantes.

Becar a los estudiantes colimenses que más lo requieren es parte de una política pública que ha implementado el gobernador Ignacio Peralta en apoyo a los padres de familia de todos los municipios de la entidad para coadyuvar con los esfuerzos de la economía familiar, pues no pocas veces se suele sacrificar la preparación académica de los hijos ante las penurias y no hay nada más triste que eso. De esa manera, el titular del gobierno estatal interviene para que la falta de recursos no afecte el desempeño de los estudiantes en su aprendizaje.

Independientemente de la inversión que en este caso es la nada despreciable suma de un millón 393 mil pesos, es sin duda uno de los programas mejor intencionados del gobernador Peralta, y le debe ser reconocido en todo lo que vale.

AL ANUNCIAR que postularán a Roberto Chapula a la Alcaldía de Colima, el líder del partido Nueva Alianza, Javier Pinto, dijo que en breve anunciarán más candidaturas cuyos nombres se reservan “debido a que en la actualidad, entre los partidos políticos existe una rapiña política”… La rapiña se entiende por robo… ¿No se mordería la lengua Pinto?, porque hasta el momento del anuncio Chapula era tan priísta como el que más y fue hasta entonces que allí mismo dio a conocer su renuncia al PRI… Pero hablando en serio, en todo el magisterio que milita en Nueva Alianza, ¿no había alguien mejor que Chapula?… QUE AUMENTARÁ los salarios si gana la Presidencia, prometió Andrés López en su última visita a Colima ya como prepostulante de Morena… ¡Por el amor de Dios! Alguien ya dígale al Peje que los salarios no se pueden aumentar a voluntad presidencial, a menos que primero se las ingenie para torcer el camino hacia una dictadura tipo Venezuela donde a cada rato se dan altísimos aumentos de salario a voluntad del zafio Maduro que ya no encuentra la forma de superar la crisis económica por el cierre de empresas o porque no sirven para nada las que ha estatizado porque no acataron las directrices del dictador… En fin, que López con los salarios está igual que con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la reforma educativa, la reforma energética, el sueldo a los ninis (bola de güevones que ni estudian ni trabajan), y la amnistía a los narcos, creyendo que puede acabar con solo desearlo… Los promesas de López (que si se hicieran realidad el país recularía los años 70) es puro gasto de saliva para los tontos… ¡Arrieros somos!

