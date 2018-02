Hacen frente contra eliminación del descenso

Ciudad de México

No solo consecuencias deportivas sino también económicas tendría la eliminación del descenso, una posibilidad que en el Ascenso MX ya rechazan pues creen que su circuito dejaría de tener razón de existir.

El Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX analiza esta opción, a la que le faltarían varios pasos para aprobarse, pues primero debe contar con el aval de dicho Comité, para que luego en mayo los dueños de los clubes den el último “Ok”.

“Me parecería muy lamentable si esa determinación se toma, sobre todo porque dejaría de tener razón de ser la Liga de Ascenso. Si no hay ascenso, para qué compites. Para fomentar el futbol tienes muchísimas categorías donde puedes fomentarlo y donde no inviertes tanto dinero como la Liga de Ascenso”, expresó el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos.

“Entonces, tener un equipo por tenerlo, si no tiene aspiraciones y no puede competir para la máxima categoría del futbol mexicano, no tiene razón de ser ni para la afición”.

El presidente del equipo melenudo añadió que casi todos los equipos hacen un esfuerzo importante por subsistir, pues casi todos viven en números rojos.

Comentarios