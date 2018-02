Aclara Julio Anguiano que renunció al PRI desde 2015

Infoecos/Tecomán

En conferencia de prensa, el aspirante de Morena a la Presidencia Municipal, Julio Anguiano Urbina, aclaró que renunció a su militancia como priista el 24 de febrero del 2015 y con ello deja en claro los comentarios vertidos por algunos líderes priistas que lo consideran aún como militante del tricolor.

Acompañado de Carlos Gariel, fundador de Morena en este municipio, Julio Anguiano dijo que con respecto a los cuestionamientos que se han venido diciendo de su persona sobre la renuncia del PRI, “que no renunció, que se quedó, entre otros comentarios que he escuchado de algunos dirigentes del PRI que dicen que yo no he renunciado a la militancia en el PRI, y dicen que cómo empezamos a trabajar en otros proyectos de política buscando opciones que no sea en el PRI si no he renunciado al mismo”.

Y responde: “Se debe de considerar que quienes los dicen deben de ser personas serias y que para denunciar algo así es un tema que yo veo delicado, y quien lo hace debe de presentar pruebas, tener los elementos en la mano porque de otra forma lo único que generan es minimizar la calidad moral de sus propios partidos al no decirlo de manera contundente”, señaló.

Reiteró que fue el 24 de febrero del 2015 cuando presentó por escrito su renuncia al PRI, “en aquel entonces encabezado por Francisco Ánzar Herrera y donde ratifico mi renuncia a la presidencia del partido y a la militancia “.

El aspirante de Morena a la alcaldía aclaró que una de las principales razones por las que lo hizo “es que en ese entonces el PRI nacional había nombrado como candidato a la gubernatura de Colima a Ignacio Peralta, ellos sin haber tomado en cuenta lo que queríamos la base priista de Colima. En ese tiempo creía que Ignacio Peralta no era una buena opción para nuestro estado de Colima y prefería quedarme al margen que apoyar a alguien del cual no creía, no me nacía creer. Hoy el tiempo me dio la razón y observo una gran incapacidad del gobierno del estado, y con tristeza vemos el padecimiento que tienen muchas familias en el tema de inseguridad y por no hacerlo menor, hoy Tecomán es el municipio número uno con mayor inseguridad”.

Y remata: “Por ello la importancia de tener esta constancia que acredita de lo que siempre hemos venido haciendo o acreditando con autoridad moral. Hoy tenemos la frente en alto, hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran equipo que es Morena”, aseveró.

Comentarios