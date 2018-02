Ayuntamiento asesora a nuevos empresarios

Infoecos/Tecomán

Con la finalidad de apoyar y asesorar a la ciudadanía que desee abrir un negocio en el municipio, la Dirección de Desarrollo Rural y Regulación Urbana del Ayuntamiento de Tecomán, ofrece información con respecto a las áreas donde pueden ser instalados los comercios de acuerdo a su giro.

Lo anterior fue dado a conocer por Alejandro Enrique Estrada Verduzco, director de la dependencia, quien señaló que se tiene un programa de desarrollo urbano del centro de población de Tecomán, y es en base a eso que se determina si el negocio puede ser instalado en el área que desea el inversionista.

“Manejamos un instrumento que es el programa de desarrollo urbano del centro de población de Tecomán, Colima, en el cual rige las áreas donde se pueden realizar ciertas actividades, ya que contamos con una zona industrial, una zona comercial, zonas mixtas, zonas habitacionales que ya vienen ya contempladas en este programa de desarrollo urbano.

“La invitación es con el fin de evitarles problemas, por ejemplo que alguien instale un taller mecánico en una zona habitacional y pueda generar conflictos con los vecinos o se abra una industria en zona habitacional, que pueda generar contaminación y ruidos, por lo que el llamado es con la intención de explicarles con tiempo y no tengan problemas a futuro”.

Precisó que ya han tenido casos en los que personas instalan su negocio sin antes acudir a preguntar si el área es legal y cumple con todos los requisitos que la ley permite.

“Ya nos pasó un caso con un muchacho que hizo una inversión para un negocio, montó su estructura, invirtió el poco dinero que tenía y no pudo echar andar el negocio porque no se le dio la licencia municipal de operación por no contar con el uso de suelo adecuado”.

Dijo que la asesoría es gratuita, “con todo gusto aquí los orientamos, solo necesitan traer algún comprobante de domicilio para ubicar el predio, el comprobante del pago predial y con eso ubicamos el predio y les puedo decir con exactitud qué giros se permiten en esa zona”.

