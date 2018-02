Valor humano

¿De dónde proviene nuestro sentimiento de protesta? ¿Nuestras ganas de levantarnos contra el régimen establecido y sus respectivas decisiones? Esta semana, mientras caminaba por las calles de Guadalajara me topé con una protesta en el centro dedicada a la nueva Ley de Seguridad Interior. Había cerca de cien personas protestando al son de un hombre enfurecido gritando discurso tras discurso en un megáfono. Decidí tomar algunas fotos y capturar el momento. Cuando regresé a casa, encontré peculiar una de las fotografías: en el centro una mujer mayor, con su cabello blanco y sosteniendo un cartel que cubre casi todo su cuerpo, excepto los ojos, que se llenan con unas pupilas cansadas, pupilas que transmiten la idea de una larga vida llena de experiencias y sabiduría. Arrugas profundas adornan sus párpados, y aunque no vemos más de su cara, podemos imaginar su expresión. El cartel contiene un mensaje: «Cuando el poder se haya en manos de los “ricos”, el régimen se llama oligarquía… cuando el poder lo ejerce el pueblo, se llama democracia».

La imagen me hizo reflexionar acerca de la pregunta con que inicié el escrito. ¿La protesta está ligada a la edad? ¿A la fuerza moral? ¿A la resistencia física? O ¿Alguna vez dejaremos de protestar? ¿Es parte de nuestra naturaleza humana el estar inconformes?

Aunque no hay respuestas claras, tras mucho pensarlo he llegado a la siguiente conclusión: Creo que el ser humano, desde que nace, es infeliz. Es parte intrínseca de nosotros. Si estudiamos la filosofía nihilista encontramos hechos como que la felicidad es un concepto falso, inalcanzable, y que dentro lo sabemos todos. Por más que caminemos en la vida, nunca alcanzaremos ese objetivo. Pero quizá por eso es que seguimos intentando. Tal vez lo que no nos gusta es la idea de que haya una resolución. No guardamos esperanza para nosotros, pero sí podemos hacer algo que consideramos correcto por los demás, obtenemos redención, paz; sentimos que nuestra vida adquiere un significado mayor a simplemente ser productos del azar.

Creo que esa desconocida sosteniendo un cartel, soportando el peso de su cuerpo sobre las rodillas, en medio de una multitud pequeña, viendo a la gente pasar inadvertida de su presencia y, sin embargo, jamás dejando caer su pancarta, creía firmemente que lo que hacía era por un bien más grande. Creo que todos los protestantes lo creen. Más allá de si estamos de acuerdo o no con sus motivos, veo admirable el que alguien luche -sin importar si será fructífera su batalla- por los demás. Que luche, por hacer valer su existencia, mientras tantos otros sólo habitamos el mundo, ellos buscan cambiarlo.

@skymoviemaker

Comentarios