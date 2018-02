Lamenta Mauricio Barreto que el Cesavecol tenga en abandono unidades para combatir plagas

Infoecos/Tecomán

El exdirigente nacional y estatal de los productores de coco, Mauricio Barreto Peralta, lamentó que dentro de las instalaciones del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (Cesavecol) se tengan en abandono las camionetas destinadas para combatir plagas como el picudo prieto, el cual está afectando severamente los palmares del estado.

Barreto Peralta dijo que los vehículos hoy en abandono “fue una gestión que me tocó a mí realizar, son cinco vehículos que están parados ahí en el área en el comité de sanidad vegetal y lamentablemente no están siendo utilizados, habrá que tener una gestión de parte de la organización estatal sistema producto palma de coco que preside Miguel Cavazos para que esos vehículos pasen a hacer un trabajo de captura y que no se estén echando a perder, de por si no hay muchos recursos y los que ya están generados no se pueden dilapar de esa manera”

En referencia a la plaga del Picudo Prieto que está acabando con los palmares de la región, el exlíder nacional de los productores de coco, admitió que si hay posibilidades de poderlo atender “claro que los productores tenemos una responsabilidad porque somos dueños de las parcelas y ahorita hay un interés internacional de la fruta por los precios y tenemos precios mejores que hace 15 años, y lo que planteo yo como productor como expresidente del Consejo Estatal y expresidente del Consejo Nacional es de que si se requiere de la voluntad de la colaboración y de la normatividad de parte de la autoridad estatal en el sentido de que si yo tengo un cultivo de coco bien atendido o de cualquier otra planta y el vecino no lo hace ahí habría que entrar con una ley fitosanitaria para sancionar porque estamos en la tierra de nadie porque cada quien hace lo que quiere”.

Dijo que es una facultad del ejecutivo atender la sanidad “también es una atribución de la Secretaria de Desarrollo Rural y de la Sagarpa que es la que norma las cuestiones fitosanitarias lo que no se vale es que se pasen la bolita entre la autoridad estatal con la federación, vámonos sentando y vamos haciendo una planeación para controlar la plaga, Colima tiene un potencial muy grande para ser productor de coco, lo que está siendo falta es voluntad” puntualizó.

