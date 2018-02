Precandidatos del PRI aseguran que ganarán

Infoecos/Manzanillo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo un encuentro con los precandidatos a posiciones federales, este sábado en el auditorio de la CROM, en el que participaron el precandidato a senador Fernando Moreno Peña y el precandidato a diputado federal Francisco Pico Zepeda González.

En su intervención Pico Zepeda estableció que ha venido trabajando intensamente desde el Cabildo municipal en beneficio de la población y por el fortalecimiento de su partido, que le ha dado mucho durante su vida. “Hay momentos en que en el PRI se nos da la oportunidad máxima, pero hay momentos en que nos toca ser soldado, pero tanto arriba como abajo el compromiso es el mismo”, subrayó.

Mencionó que un día antes del preregistro, “los que dirigen el partido me dijeron: ‘Necesitamos que participes por el Distrito II, ya hicimos el análisis respectivo y te necesitamos para ganar’”.

Expuso que para ser diputado federal, “la primera vez, normalmente, la gente dice: ‘No lo conozco, vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a calarlo, a ver si funciona’. Donde hace uno propuesta de campaña, donde tratas de convencer a la gente para que te dé su confianza. Ya lo fui una vez gracias a todos ustedes, a los de Armería, Tecomán y de Minatitlán, ya fui diputado federal, pero cuando quieres por segunda ocasión ser diputado federal la cosa es más difícil, ya no te dan el beneficio de la duda, ya no puedes llegar solamente con promesas, le tienes que decir a la gente, con hechos, los resultados que generaste como diputado federal.

“¿Por qué es importante que ustedes me mantengan la confianza? Junto con el licenciado Jorge Armando Gaitán, cuando fue diputado federal, su servidor hizo más de 130 brigadas de audiencia pública en todo el Distrito II, atendiendo a uno por uno, a fin de ayudar a la población. Pero lo más importante es que un diputado federal, cómo se califica. En el Congreso una de las principales tareas es el determinar el presupuesto federal, una serie de obras etiquetadas con un dinero específico para que las obras se puedan realizar, y en Manzanillo podemos decir muchas, solamente voy a decir algunas para recordarlas, y me gustaría hacer un comparativo con los diputados federales actuales. En aquella ocasión conseguimos cerca de 50 millones de pesos para hacer el tramo de avenida Las Rosas al crucero de Chandiablo, libramiento Manzanillo El Naranjo, conseguimos más de 217 millones de pesos para el primer tramo avenida Manzanillo-Barrio 5 de concreto hidráulico, conseguimos cerca de 25 millones para hacer la unidad deportiva Las Joyas, conseguimos cerca de siete millones para terminar la unidad deportiva de El Colomo. Nos tocó también conseguir cuando no había un solo peso destinado para continuar la primera etapa de la obra relacionada con el Portal-API Túnel Ferroviario, conseguimos 600 millones para que hubiera continuidad. Y así conseguimos muchas obras para otros municipios del Distrito II.

“Entonces, pregunto, si hay condiciones para que vuelva a ser diputado federal, con hechos y no palabras. Saldremos con la frente en alto a solicitar la confianza de la gente, por eso acepté al primer priista del estado en participar en la posición que me toque jugar”, agregó.

Finalmente, dijo que le da mucho gusto “porque dentro de la fórmula va el licenciado Fernando Moreno Peña, a quien conocí cuando yo era líder de la FEC. El mejor rector que tenido la Universidad de Colima en toda su historia se llama Fernando Moreno Peña, y en el 97 me tocó coordinar la campaña y a los jóvenes, su campaña para gobernador y ahí inició lo que tenemos, al mejor gobernador del estado de Colima”.

Por su parte, el licenciado Fernando Moreno Peña, al dirigirse a los consejeros y militantes priistas ahí reunidos, dijo que “existen las condiciones para levantar el ánimo, ya que el 1 de julio el PRI va a ganar la Presidencia de la República con un candidato único, un candidato ciudadano, José Antonio Meade, un gran candidato que vencerá en las urnas a Andrés Manuel López Obrador, quien siempre gana en las encuestas pero pierde en las urnas”, aseguró.

Abundó que “el triunfo en el estado de Colima y aquí en Manzanillo, la clave es trabajar con la estructura de carne y hueso, para que todos salgan a votar el día de la elección”. Agregó que él va en segunda posición al Senado de la República, pero tiene la seguridad que “vamos a ganar”, porque cuenta en la fórmula con Gabriela Benavides Cobos, quien actualmente goza de una gran rentabilidad electoral en Manzanillo.

