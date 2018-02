Aprueban iniciativas obre prevención de accidentes en escuelas de Colima

Infoecos/Colima

En sesión pública ordinaria, el H. Congreso del Estado de Colima aprobó, por mayoría de votos, una iniciativa propuesta por Joel Padilla Peña, quien preside la Comisión de Educación y Cultura del recinto legislativo. Dicha iniciativa tiene como eje fundamental la implementación de programas de educación en materia de primeros auxilios, simulacros y prevención de accidentes.

Estos programas habrán de impartirse permanentemente en las escuelas dentro del estado de Colima, en todos los niveles educativos, lo anterior, tras reformarse el artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. Esto demuestra el interés y la sensibilidad que tiene Padilla Peña hacia con la sociedad.

Ya que con la aprobación de esta iniciativa, miles de niños y niñas, así como jóvenes del estado de Colima, se verán beneficiados, al recibir esta educación en un estado donde la actividad sísmica y los accidentes de esta índole son muy probables. Tan solo el viernes pasado se registró un sismo de 6 grados de magnitud, con epicentro en Cihuatlán, Jalisco; mismo que fue percibido en Colima.

Cabe resaltar que no solo los primeros auxilios pueden ser útiles en un desastre natural, sino también ante alguna picadura de abeja, desmayo, asfixia, fractura, etc. Esa es la principal finalidad, preservar la vida de las personas que han sido afectadas. Para, de esta manera, proteger no solo a los alumnos sino a millones de familias colimenses.

Con acciones como esta, Joel Padilla Peña reafirma su compromiso inamovible de presentar iniciativas que tengan como principal objetivo el ayudar a la población de Colima, y que lo guían a seguir por el mismo camino.

