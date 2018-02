Detienen a Chatón Enríquez por parecer delincuente

El exjugador de Chivas Jorge Chatón Enríquez informó, a través de redes sociales, que la Policía del municipio de Puebla, donde actualmente vive por jugar para el equipo de La Franja, lo ha detenido en diversas ocasiones solo por su apariencia de delincuente para después liberarlo al conocer que es futbolista, aunque a cambio le piden boletos o playeras.

A través de su cuenta de Instagram, El Chatón expresó su molestia al ser juzgado por su apariencia física.

”Qué pesadilla y qué molesto es que casi todos los días me detengan en mi coche cuando no voy ni a exceso de velocidad ni con los cristales polarizados; con todos los papeles en orden. El único motivo por lo que me detienen es por el tipo de camioneta que manejo y por mi aspecto”, dijo el jugador. ”Es una molestia ver cómo nuestras autoridades, servicio público y social llámese Policía o Tránsito me detengan por qué a su parecer parezco malandro”.

Enríquez llegó al equipo del Puebla el pasado mes de diciembre y ha disputado cuatro partidos, luego de haber pasado por las filas de Chivas y Santos Laguna.

