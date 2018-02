Congreso realiza exhorto a la API

El Congreso del Estado exhortó al Director de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, para que cumpla las medias compensatorias impuestas por la Semarnat cuando le autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto “Puerto de Manzanillo, Programa Maestro de Desarrollo 2000-2010”.

A través de su coordinador Nabor Ochoa López, el Grupo Parlamentario del PVEM propuso que la Legislatura local exhortara a la API Manzanillo, pues por la ampliación del Puerto en su zona norte, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, autorizó el 22 de noviembre de 2005 de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Para la autorización de esa MIA, se establecieron 15 términos y 11 condicionantes, de los que varios de ellos no han sido cumplidos, como la restauración integral de la Laguna Valle de las Garzas.

Ochoa López recordó que previo a la aprobación de la MIA que la API presentó de su proyecto a la Semarnat, hubo manifestaciones sociales y protestas públicas de organizaciones de la sociedad civil por la destrucción de 25 hectáreas de manglar y sus impactos negativos en el medio ambiente.

En ese sentido, Nabor Ochoa expuso que el programa definitivo de restauración de la Laguna del Valle de las Garzas, que tenía como principal objetivo mejorar la calidad ambiental del ecosistema lagunar, ha sido incumplido totalmente en cuatro de sus diez subprogramas: oxigenación del sistema lagunar, construcción de canal perimetral, monitoreo de azolvamiento y dragado de mantenimiento.

Con base en los informes anuales de cumplimiento de términos y condicionantes, el legislador del PVEM dijo que no ha habido acciones para abatir el azolvamiento; el ecosistema de manglar aprobado fue la Laguna de Cuyutlán, donde la propia API reconoce que no ha iniciado los trabajos de forestación, y no existe la participación de la Universidad de Colima en los monitoreos.

A más de 12 años de haber sido autorizada la MIA del proyecto, Nabor Ochoa mencionó que no está conformado el Comité para la vigilancia del desarrollo de medidas de compensación, ni ha sido contratada la Universidad de Colima como institución académica responsable del desarrollo técnico del programa ambiental.

Señaló que el plazo inicial para el cumplimiento de condicionantes fue de 5 años, el cual fue ampliado posteriormente a 10, mismo que empezó a correr en noviembre de 2006.

Lamentó que a un año y tres meses de que haya vencido el plazo establecido de 10 años para cumplir con las condicionantes impuestas, la API siga incumpliendo con aquellas relacionadas con las principales medidas de compensación: la restauración integral de la Laguna Valle de las Garzas y la creación de nuevos ecosistemas de manglar en la Laguna de Cuyutlán.

Dijo que la Delegación de Semarnat en el Estado comunicó en junio de 2017 a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental el incumplimiento de la API Manzanillo y lo denunció ante la Delegación de PROFEPA, dependencia que en julio de 2017 inició un procedimiento administrativo en contra la Administración Portuaria Integral, que se encuentra en etapa de comparecencia.

Mencionó también que a principios de 2017 la API entregó al Ayuntamiento de Manzanillo un estudio hidrológico de la Laguna de las Garzas, elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que entre sus conclusiones resalta el grave riesgo de inundación que existe en la zona.

El estudio advierte que la Laguna las Garzas se encuentra en peligro medio si no se realiza un desazolve o alguna estructura hidráulica para desalojar el agua entrante, pues “se requiere una capacidad de 21.39 hectómetros cúbicos para evitar riesgos de inundación, ya que actualmente se tienen sólo 0.74 hectómetros cúbicos, por lo que se requiere realizar obras integrales en toda la cuenca”.

Explicó que el nivel de peligro medio refiere que la población está en riesgo fuera de las viviendas. Las edificaciones pueden sufrir daños y colapsar dependiendo de sus características estructurales.

Ante ello, es que los diputados Nabor Ochoa y Adriana Lucía Mesina Tena propusieron y el Congreso del Estado exhortó al Director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, a cumplir las condicionantes establecidas en el oficio de autorización de la MIA con el proyecto de ampliación del Puerto.

Al funcionario federal le pidieron que atienda de manera urgente la integración del Comité que lleve a cabo la vigilancia del desarrollo de las medidas de prevención en San Pedrito y medidas de mitigación y compensación en las Lagunas Las Garzas y Cuyutlán, así como formalizar el convenio con la Universidad de Colima, para que lleve a cabo el desarrollo técnico del Programa de restauración ambiental.

Asimismo, en virtud de la próxima temporada de lluvias y por el riesgo de inundación que representa la Laguna Valle de las Garzas debido a su problema de azolvamiento, ejecutar de inmediato el Programa definitivo de restauración de este cuerpo lagunar, en lo relacionado principalmente con el dragado de la laguna, la construcción del cerco perimetral y tanques de sedimentación, y la oxigenación y colocación de trampas de sedimentos.

Comentarios