Bitácora Reporteril Democracia mojigata

El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha empecinado, desde ya hace un tiempo, en llenar de candados y restricciones los procesos electorales, al grado de que ahora ni siquiera se podrán realizar debates en este proceso de intercampañas. Pero eso sí, damas y caballeros, los spots vacíos, insulsos y que no son más que un estribillo continuarán, generando así un importante costo económico que, por supuesto, lo costeamos nosotros con nuestros impuestos.

La nuestra es una democracia mojigata, timorata, gazmoña, y el INE se ha encargado de representar el papel de niñera, en una contienda electoral desabrida, con pocas propuestas y mucha estridencia mediática, particularmente en la presidencial.

¿Y qué nos puede pasar a los ciudadanos si hablamos de política en las universidades, en la plaza pública? ¿Por qué impedir que el presidente hable de política, como en Estados Unidos, donde incluso Obama estaba de campaña? Ah, no, aquí todavía seguimos con los estigmas. Por eso la excesiva reglamentación que ya raya en el absurdo. Y siempre inclinada a favorecer “a ya sabes quién”.

Lo importante de una democracia es la libertad de expresión. Si no se puede deliberar y reflexionar en torno al tema más importante de la política actual; si no escuchamos las propuestas, la planificación y la metodología con la que piensan resolver las grandes problemáticas de la sociedad; si no analizamos el discurso, el debate, la confrontación de ideas –consustancial en el proceso dialéctico–, entonces para qué chingados tanto teatro.

La democracia en México no cuesta millonadas, así como el subvencionar a los partidos políticos –qué rápido se nos pasó a los ciudadanos el enojo por las plurinominales… ¿no que las iban a quitar? – y ni siquiera se puede escuchar la sustancia del discurso político de los presidenciables.

Y no la podemos percibir, porque pareciera que el aparato mediático de los partidos, avalados por el INE, está diseñado para replicar como merolico spots publicitarios. Lo ideal son las mesas de discusión, el análisis, el contraste de argumentos. ¿Por qué no incentivar eso? ¿Por qué no dejar los candados y el corsé reglamentario del INE y promover la reflexión política y el ejercicio deliberativo de las ideas?

Pretextar que hay actos adelantados de campaña si conocemos las propuestas a fondo de los presidenciables, es simplemente un disparate: Andrés Manuel tiene promocionando su figura personal, con fines electorales, desde el 2000. Y, pregunto, ¿qué ha hecho el INE?

Es muy fácil: los ciudadanos no se interesan en la política porque son ajenos al ejercicio deliberativo y reflexivo que ésta implica. Su experiencia más directa son los spots publicitarios que enajenan por su inocuidad y los debates acartonados, francamente aburridos, del INE.

DOS PUNTOS

Me comenta un lector sobre la columna de la Nueva mafia del poder, que me faltó agregar más nombres de políticos impresentables incorporados a Morena, como Napoleón Gómez Urrutia, quien huyó de la justicia mexicana ante una demanda de trabajadores del sindicato minero por el presunto robo de más de 50 millones de pesos. Lo que pasa es que cada vez se agregan más nombres a la lista. Ayer fue Germán Martínez, dirigente del PAN nacional cuando Calderón compitió contra López Obrador. Hasta dónde llega la incongruencia de los políticos por un hueso. Está de Ripley.

