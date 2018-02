Camino Real

Existen muchas similitudes entre el panista Jorge Luis Preciado y el morenista Andrés Manuel López. La más marcada es su incontenible gusto por adoptar poses de dictador desde las posiciones de poder que cada uno ha tenido en su respectivo momento y desde su propia ubicación. López Obrador, como dirigente de Morena –y antes cono mandamás del PRD–, ha impuesto candidaturas, entre otras la del criminal exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la de Eva Cadena, la recolectora de dinero para el dichoso Andrés Manuel, lo mismo que una infinidad de candidaturas morenistas en la actualidad. No se puede pasar por alto el caso de personajes que no necesitan presentación: Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia –éste, candidato a senador–, además de una runfla de personajes que se han destacado por sus malas mañas en el ámbito público pero que López cree que al ser adoptados por Morena quedan purificados.

Pero Preciado no se queda atrás al haber gestionado la postulación a diputados plurinominales a personas totalmente descalificadas. Vea nada más: Isis Amaya Baltazar y Óscar Zurroza Barrera, a quienes el CEN-PAN ya aprobó. ¿Quiénes son estas dos personas?

Isis Amaya es la novia –así se les llama ahora a las chicas que sostienen una relación íntima pero sin matrimonio de por medio– de Jorge Luis Preciado, a quien el senador que se vio obligado a presentar en sociedad cuando se filtraron a los medios unas conversaciones telefónicas donde el panista le pide abortar y, además, ejerce violencia psicológica con persistencia inaudita.

Óscar Zurroza, por su parte, es el compadre de Jorge Luis y también son socios en diversos negocios; además, Zurroza trabajó como titular de una secretaría en el gobierno de Mario Anguiano, a quien le coordinó la campaña a la gubernatura al mismo tiempo que lo hacía para Martha Sosa Govea.

A simple vista, el mensaje es que sus postulaciones fueron por ser cercanos al senador Preciado, pues trabajo partidista no lo han tenido, a menos que se considere así la actividad que realiza la novia de Jorge Luis como tal. De Óscar Zurroza tampoco se puede abundar mucho al respecto, ya que no ha tenido cargos dentro del partido, salvo la delegación del Fonacot en el sexenio panista pero eso no contabiliza como trabajo partidario por más que los créditos hayan favorecido a panistas, si fuera el caso.

Zurroza Barrera no es bien visto entre los propios panistas, quienes señalan que no se puede confiar en alguien que ha traicionado a sus anteriores jefes. Los más claros ejemplos los han dado Leoncio Morán y Pedro Peralta, ambos desde el panismo, quienes señalaron las traiciones y corruptelas del compadre de Jorge Luis.

Estos dos allegados al senador panista son los que podrían llegar a ser diputados federales en la siguiente legislatura, desplazando a cuadros que han esperado años para ser tomados en cuenta por el partido al que han dedicado tiempo, dinero y esfuerzo. Así les pagan, pero ya ni llorar es bueno.

MESÓN

No naden de a muertito, dijo en una entrevista radiofónica el gobernador Ignacio Peralta a los alcaldes municipales y a quienes con manifestaciones callejeras exigen que se acabe la violencia criminal… Lo que quiso decir el gobernador (por si a alguien no le quedó lo suficientemente claro), es que la lucha contra la inseguridad no es solo del gobierno estatal, sino que se requiere la participación de las policías municipales y, sobre todo, de la comunidad… Las policías municipales son ineficientes entes porque no han sido capacitadas conforme a las necesidades, cuando no es que corrompidas y coludidas con el crimen… Allí debieran entrar los alcaldes… La sociedad, aparte de quejarse, debiera hacer más para combatir a los criminales que surgen de su propio seno, porque, que se sepa, los maleantes no vienen del espacio exterior… ¡Arrieros somos!

