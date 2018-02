Elecciones, gobierno y ciudadanos

La sentencia del Tribunal Federal Electoral para no divulgar resultados preliminares el día de la jornada electoral es un golpe a la democracia por la incertidumbre generada en las horas siguientes al final de la elección, por lo general, aun con la capacitación suficiente a los funcionarios de casilla en las elecciones pasadas en el estado de Colima, se retrasa hasta más de diez horas la firma de todas las actas y el conteo de los votos, más el tiempo que hacen los funcionarios electorales en entregar las actas al Consejo Electoral Municipal en elecciones locales y a la Junta Distrital Electoral en elecciones federales, es posible que hasta después de 12 horas se tengan los resultados de la jornada electoral, lo anterior equivale a pasar toda la noche del día de la elección en incertidumbre de los resultados electorales, dando pauta a la especulación y manejo de posibles fraudes electorales.

Es preocupante la decisión del TFE en imponer una decisión de esta naturaleza al árbitro electoral ya sometido a presiones de incredulidad por la ambigüedad de las leyes electorales que fueron hechas para beneficio de los partidos políticos, y ahora, ellos mismos se asustan de lo que hicieron, como dijo Sor Juan Inés de la Cruz, son como el niño que pinta El Coco y luego le tiene miedo.

La certeza de los resultados electorales por medio de las tendencias en el conteo de los votos es indispensable para la democracia, pues a cada momento queda explícito que con el registro de resultados electorales del 10% existe una tendencia y se puede mantener esa tendencia después de computados más de dos tercios de las casillas.

Las repercusiones en el retraso de los resultados electorales afecta a todo el sistema electoral mexicano cuando comparamos a México con las democracias en desarrollo de Centroamérica los resultados se conocen en las siguientes horas después de terminar la jornada electoral, y en México en la elección del año 2000 a las 11 de la noche Labastida ya estaba reconociendo el triunfo de Fox, ¿Por qué en las siguientes elecciones se tienen que esperar hasta que se tenga más de un millón de actas debidamente requisitadas para conocer resultados electorales? Es un riesgo innecesario a la incertidumbre provocado por magistrados electorales habidos de protagonismo en el actual proceso electoral.

El gobierno federal y los gobiernos locales por su parte, prometen imparcialidad y protección al proceso electoral, lo veremos, pues, es tradición de los gobiernos priístas utilizar los recursos públicos para direccionar el voto a favor de su partido, eso pasó en las elecciones pasadas en el Estado de México y, de seguro, se puede repetir en el actual proceso electoral.

Parece ser que las próximas elecciones serán las más vigiladas de los últimos veinte años, a pesar de las sospechas sobre el actual fiscal electoral de ser proclive al partido en el gobierno, no obstante, el sistema electoral mexicano está en equilibrio para cada día hacer más difícil el fraude electoral, tan socorrido hasta la caída del sistema cuando ganó Salinas de Gortari y después de 1988, cuando la administración de los procesos electorales es realizada por organismos autónomos ajenos al gobierno se garantiza una mayor certeza en los resultados electorales.

Los ciudadanos, por su parte, están dolidos por la corrupción, impunidad, inseguridad pública y desigualdad social y, de seguro, los votos expresarán su sentir en el siguiente gobierno sexenal.

NOTAS CORTAS

Después de dos años de gobierno, Nacho Peralta tiene el control pleno de las finanzas públicas a pesar de la bancarrota heredada de su antecesor, el aumento de la calidad crediticia otorgado recientemente por una calificadora de crédito internacional le da certeza el desarrollo económico y social de los colimenses, bien por Nacho y su equipo financiero encabezado por Carlos Arturo Noriega García.

Como mexicano estoy en total desacuerdo por la próxima reunión entre Peña Nieto y Trump, me da la impresión que el presidente Peña es manejado de acuerdo a los intereses de los EEUU y no es capaz de mantener la sana distancia con quien mucho ha ofendido a todos los mexicanos.

Un escándalo más por corrupción ocupa a la prensa nacional por el desvío de más de 5 mil millones de pesos trasferidos a empresas fantasmas desde la Sedesol federal cuando la Sra. Robles Berlanga fue secretaria del ramo, ella se defiende y dice no tener ese dinero en sus cuentas bancarias, vale la pena recordar aquella frase famosa de: los estoy acusando de corruptos no de tontos, aparte, la acusación no es de la prensa, es de la Auditoría Federal de la Federación.

