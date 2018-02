El Estado podría no seguir debidamente los procedimientos al despedir a trabajadores

Infoecos/Colima

El presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, reconoció que se debe generar un estándar básico de defensa para los “gobernados” o trabajadores cuando los despide porque no siempre se cumplen los procedimientos de la manera indicada.

Afirmó que el trabajador despedido requiere saber cómo se le debe notificar, con qué anticipación, qué ocurre si en la dependencia donde está adscrito no hay sindicato o hay más de una organización gremial o si no estaba sindicalizado, porque aún bajo esta condición, no puede dejar de tener la calidad de trabajador de base y tener derecho a los beneficios otorgados dentro de las condiciones generales de trabajo.

Luis Gerardo de la Peña reconoció que si las actas referidas no se elaboran escrupulosamente y cubren los todos los requisitos señalados, no debería prosperar la demanda de cese de un trabajador de base, ya que también se violaría su derecho humano a la “estabilidad en el empleo”, (amparado en el Artículo 123, aparatado B, fracción novena).

Indicó que esta reglamentación evita que pueda ser removido simplemente por la voluntad de su patrón y solo exclusivamente porque incurra en algunas de las limitadas hipótesis que establece el artículo 46 de la Ley Burocrática y siempre que se sigua el procedimiento que establece el artículo 46 Bis de la misma ley.

Bajo estas circunstancias, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció que todavía es necesario clarificar algunos aspectos de la relación de trabajo entre el Estado, asimilado como “a patrón”, y los servidores públicos, ya que la relación es diferente a la que se pueden establecer entre un empresario y un empleado.

Además de ofrecer una conferencia magistral, el visitante presentará el libro Prontuario de procedimientos en conflictos individuales de los trabajadores al servicio del Estado, del cual es coautor, en la Facultad de Derecho de la UdeC.

Insistió en que el Derecho Burocrático es diferente del Derecho Laboral porque persiguen distinta finalidad, ya que el apartado A del artículo 123 constitucional tiene la finalidad básica de evitar la exacerbación de la lucha de clases y pone en igualdad de circunstancias a patrones y trabajadores, donde se pone de manifiesto que el patrón en todos los casos tiene un fin de lucro, en cambio el Estado, nunca y por ningún motivo persigue fines de lucro.

“La finalidad del Estado es precisamente la satisfacción de las necesidades del cúmulo social y en esa lógica por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia el Estado perseguirá fines de lucro, por lo que el libro pretende es generar un estándar mínimo de manera que los gobernados y el Foro Jurídico puedan saber cuáles son los requisitos básicos para que un acta administrativa, que eventualmente será el documento base de la acción para separar a un trabajador de base de su empleo, cuáles son los requisitos que debe tener”, detalló.

Comentarios