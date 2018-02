Antorcha Blanca

Parte XI

-“Si llega a la casa a pedirle mi mano al abuelo, seré la mujer más feliz del mundo”.

Ana Inés emergió con brutalidad, luego le lanzó agua.

-“¡¿Qué dices?!”

Carmín rió.

-“Lo que oíste”- contestó.

Y Ana Inés volvió a lanzarle agua pero ahora al rostro.

-“¡Oye, envidiosa!”

-“No soy envidiosa”-respondió quizás con molestia- “Los hombres también a mí me aman. ¿Acaso olvidas que soy la única hija de María Griselda, la beldad de los ojos esmeralda”-respondió altanera.

-“Vamos, no eres tan bella como tu madre y eso todos lo saben”- contestó con una fingida y doliente indiferencia.

-“De cualquier forma los hombres también me aman”- sonrió con vanidad.

-“Me escribió una carta.” –agregó entre risitas.

-“¿Una carta?”

-“Más bien un poema”.

-“¡Un poema! ¿Y por qué no me habías dicho?”

-“Una debe tener secretos, ¿no?”- y acarició sus senos.

Al terminar de hablar, se paró mostrando toda su desnudez hacia nosotros. Luego se echó un clavado al agua. Ana Inés se fue a una roca cerca de nosotros y se recostó brindando su cuerpo vestido de una tela fina por agua. Arqueó su espalda y sus pechos erectos se levantaron. Su vientre se hundió y brotó de entre sus piernas un triángulo invertido y oscuro.

Su rostro también se ofrendaba a la luna, la punta de su nariz clavada al cielo, sus labios delgados parecían estar apretados y poco a poco las gotas dejaban de escurrir en su cuerpo y fueron perlando su piel ambarina.

Los tres sacamos más nuestro cuerpo de nuestro escondite. Sentimos que Ana Inés también nos ofrendaba su belleza; Desde entonces contemplé el cuerpo de las mujeres, pues ése era mi único goce, el estudio de la belleza femenina. Sus senos exuberantes o pequeños, con aureolas y pezones como flores rosas o lunas tostadas o esferas carbonizantes; caderas abundantes como copas, o estrechas como pilares de mármol, piernas torneadas o anchas, pies y manos pequeños con dedos largos o gordos, labios carnosos o delgados, ojos con luz o apagados. ¡Todo era bello! Aunque en las mujercitas me parecía perecedora pues tuve una excitada propensión a admirar a las mujeres maduras, o por lo menos mayores a mí.

Altagracia era una mujer huraña en cuanto pisaba fuera de la casa, pero dentro caminaba pomposa, haciendo notar su muy delgada figura en su andar. Presté atención a sus pechos que aún eran macizos, y yo me imaginaba cómo brotaba una leche de agua de ellos, como las vacas viejas. “Aun magra es leche.” Pensé alguna vez mientras fantaseaba mis labios abruptos mamando de sus pezones.

Observé a la tía Carmen, siempre llevaba sus brazos desnudos, bellos, blancos y carnosos, desconocía la forma de sus hombros, pues los cubría medio palmo debajo de ellos pero me los imaginaba redondos y suaves, armonizando el resto de su robusto cuerpo con su alma. Sus escotes eran cuadrados y enseñaba la carne de sus senos. La cara era hermosa, redonda, con labios grandes, carnosos y acorazonados, su nariz respingada mas terminaba en una bolita coqueta, con grandes ojos dorados debajo de sus pequeñas cejas, todo esto en medio de una alborotada y rizada melena negra.

Encontrarme con la tía Clemencia se volvió mi segunda pero muy efímera excitación, sin duda la belleza de ella era muy madura, y altiva, un rostro con facciones muy bonitas, de cabellos y ojos negros, esos ojos tan impredecibles. Adivinar en ellos sus intenciones no era una oportunidad, ni en sus finas, delgadas y largas manos, ni en el cuello coqueto y los hombros apenas cubiertos por tirantes delgados o gruesos.

A Sonneschein la observé en fotografías: era bellísima, esbelta con anchos hombros pero ellos no la hacían fea, sus vestidos eran largos y dejaba a mi imaginación el dibujo de sus piernas y el de su torso, se mostraba apenas su largo y fino cuello, con la cabellera rubia cayendo por debajo de sus hombros. Decidí ir a conocerla en persona, llevándome una gran decepción al verla sentada con una bata blanca observando a la ventana, llamando a un hombre y a unos niños- hijos que nunca iban a contestar, perdidos en sus memorias-. El haber ido hasta el sanatorio me impulsó a acercarme a ella y sentarme a su lado.

Vuelves a brincar de coraje y consternación, la sangre antes coagulada fluye en tu cerebro y la cabeza comienza a dolerte, te pulsa como los gusanos que recorrieron tus venas. Un grito sordo se escapa de tu garganta. Desatas injurias que solo tú puedes oír, eso piensas tú, pues Isaac sigue narrando como si tú no existieras.

-“Sonneschein Ensch” -la llamé. Ella como un bebé se volvió a mirarme, sus pupilas saltaban de un lado a otro tratando de reconocerme.

-“Él te mandó, ¿verdad? Mi amado Eleazar, ¿te ha dicho cuándo volverá?”

Sentí lástima de la mujer. Era una extraña para mí, su cabello todo alborotado y al aire, cubrían parte de su cara. Me atreví a tomar un mechón rubio y colocarlo detrás de la blanca oreja. Julian tenía algo de ella en su rostro….

Escuchas tu nombre, tu boca se vuelve más pesada, y no puedes moverla más. Recuerdas la ira que invadía tu cuerpo el día de tu funeral es ahora la misma sensación. Eres un ser con deseos viscerales, odio e ira contaminan tu cuerpo que se vuelve pesado, incapaz de darte la movilidad de abrir el cajón donde yaces encerrado, en una absurda esclavitud.

-“Eleazar Ruelas Bravo solo piensa en usted en donde está….” -respondí sin pensarlo.

-“¡Lo sabía! Una sabe cuando dejan de pensar en ella, lo siente. Yo siempre he sentido a Eleazar, a veces viene, se queda parado en la puerta, yo quiero asirme a él pero me susurra con una voz que no es suya: Espera, espera. Ya llegará el día que juntos vayamos a ver a Julian. ¿Has visto a nuestro hijo, Julian? Es un niño tan bello como el sol, sus mejillas son rosas y su nariz respingada, sus preciosos ojos son un cielo con nubes de algodón cuando sonríe.”

