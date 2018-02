Sociedad del conocimiento: No den por muerto a Pepe Meade

“El Príncipe deberá evitar manifestar su desesperanza o conducirá a su pueblo al temor y al caos”. Nicolás Maquiavelo.

Nadie duda: en la entidad hay violencia, mucho menos que ésta se ha acrecentado, pero tampoco lo ideal es que quienes se benefician de ella y se han enriquecido, golpeen a quienes están llevando a cabo la estrategia para disminuir el número de homicidio aunque no sean áreas de sus competencias.

Las pérdidas de vidas son lamentables, más culpabilizar al actual mandatario por el incremento del número de homicidios es grave, máxime cuando los colimenses sabemos que están focalizadas, son producto de una situación externa al gobernador, en la que la federación habla de mucho apoyo a Colima desde hace dos años y en los hechos no se ve.

Ante esta situación debemos cerrar filas en favor y apoyo a nuestro estado en vez de buscar dañar una de sus ramas más importantes: el turismo.

La única realidad válida de quién será nuestro próximo presidente la conoceremos días posteriores a las elecciones del primer domingo de julio del presente año, todo los demás sólo es papel, por lo tanto, no se puede dar por muerto a nadie, mientras siga participando Pepe Meade, puede cambiar el escenario o las variables que le favorezcan, y de esta forma obtener el triunfo.

En cuántas ocasiones no ha ocurrido en los deportes, en diversos procesos electorales mundiales y nacionales, quienes van en segundo o tercer lugar son quienes en realidad triunfan. Indudablemente al candidato del PRI-Verde-Nueva Alianza durante las precampañas los resultados no fueron los deseados, pero tampoco fueron negativos.

Pepe Meade ha ido mejorando, mas necesita un cambio, empezando por su coordinador de campaña, así como demostrar otro tipo de discurso que tienda menos al continuismo, no deben olvidar que hay una ira de los ciudadanos -han sido afectados por una serie de medidas económicas-, y al tiempo aprovechar que la sociedad no siente confianza en el candidato del Frente por México (por su falta de experiencia como funcionario), y por el candidato de Juntos Haremos Historia, esos bonos los capitalizaría el candidato de Todos por México.

Las expectativas en torno a Meade Kuribreña están fincadas en el próximo 4 de marzo que se cumple un aniversario más de la fundación del PRI en la que seguramente más allá del músculo que mostrarán en cuanto al evento el priísmo, el discurso del candidato será fundamental, así como las estrategias que manifieste, pero también en los gobernadores priístas, panistas y perredistas.

El 3 de julio de 2018 -día de elecciones- es lejano, faltan más de 128 días, cantar victoria no es favorable para nadie, no olviden que Meade es el candidato del sistema, de quienes tienen el control del país, además hay que sumar las estructuras y militantes de los partidos que lo apoyan y veremos que el triunfo de Pepe Meade no es distante, se puede dar, estamos convencidos que José Antonio Meade Kuribreña va a remontar en las encuestas y será el triunfador.

Roberto Moreno: XVI Festival. Va un reconocimiento a Roberto Moreno Béjar, quien desde hace 16 años y de manera consecutiva ha traído a la entidad gloria con el festival, mismo que recibe una denominación distinta cada año, implementándose a la misma hora en las cabeceras municipales, no sólo en Colima, sino en Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de Álvarez. Este año no será la excepción. Esperemos la programación y sobre todo el apoyo de escuelas e instituciones en el mismo.

Para despedirme. Hoy posiblemente el Partido Nueva Alianza, en la sede de su partido en la colonia San Pablo, en Colima, tomará protesta a sus candidatos a las alcaldías, así como candidatos a legisladores locales por los 16 distritos electorales en la entidad, acompañados de la estructura del SNTE y los militantes de esta organización política. Funcionario estatal, no sigas afectando a los trabajadores en sus percepciones, ten visión política.

