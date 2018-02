Escaparate político

PRIMERA DE DOS PARTES

ENTREGA DE UNIFORMES. El Gobernador entregó 150 mil uniformes gratuitos a todos los alumnos de educación básica del estado, es decir, preescolar, primaria y secundaria, cumpliendo al 100 por ciento el compromiso asumido por él mismo en toda la entidad, con un esfuerzo financiero, de logística y distribución, fortaleciendo el proceso educativo y con un alto sentido social, con el trabajo de equipo de la SEP, de la Sedescol y de los alcaldes. De esta manera, el Gobierno del Estado, comprometido con la educación, le cumple al pueblo de Colima y a sus niños y jóvenes, ya que la educación y la salud son dos de las grandes apuestas de este gobernador que asume su compromiso con la sociedad, tal como lo definió desde el inicio de su gestión y tal como está plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, documento rector del desarrollo en el marco del espíritu que impera en el sistema nacional de planeación democrática. Enhorabuena. LADINO Y SU PANCARTA. En uno de los eventos alusivos al Día de la Bandera, el diputado Luis Ladino sacó una pancarta en el momento en que hablaba el gobernador Ignacio Peralta, con el ánimo perverso de atacar al mandatario, diciendo en su texto: “Señor gobernador, diga cuáles son las empresas que lavan dinero”. Sin ir muy lejos, le podemos decir al diputado y flamante candidato a senador, que una de las empresas que lavan dinero, según la investigación ministerial en curso de la PGR, es la de Ricardo Anaya, de nombre Juniserra, con la que realizó operaciones irregulares por 54 millones de pesos, que quiso diluir o lavar en paraísos fiscales de Gibraltar y de otros lugares del mundo, en una acción delictiva que le puede costar a Anaya no sólo su candidatura presidencial, sino también “ su libertad y su patrimonio”, según afirma Raymundo Riva Palacio, de El Financiero, uno de los columnistas de mayor prestigio nacional. Entonces, Ladino, servido. Veremos qué le depara la suerte en las urnas a Luis Ladino, uno de los consentidos de Jorge Luis Preciado, pues se sacaron la rifa del tigre, ya que van contra dos potencias electorales y políticas, nada menos que Gaby Benavides y Fernando Morena Peña. SENADO, MI PRONÓSTICO. Ya que hablamos de los comicios, me aventuro a dar un pronóstico: los senadores por Colima serán Gaby Benavides, Fernando Moreno Peña y Joel Padilla Peña, como primera minoría de Morena. A Joel Padilla le favorece la ola AMLO y la presencia de Indira Vizcaíno, mandada a una labor de sacrificio, pues ella no va a llegar a los escaños del Senado y tuvo que disciplinarse ante el supremo gurú de Morena, que es el famoso Peje López Obrador. La fórmula panista se debilitó desde el momento en que bajaron a Locho Morán de la candidatura al Senado “gracias” a las gestiones y buenos oficios de Jorge Luis Preciado. Entonces, se desprende que María Elena Abaroa, quien no tiene capital político, y Luis Ladino, nada tienen que hacer frente a la poderosa dupla de la porteña Gaby Benavides y el exgobernador Fernando Moreno Peña, uno de los mejores gobernadores en la historia de Colima, lo cual es reconocido por todos, por tirios y troyanos. Por si fuera poco, la final presidencial va a ser entre el abanderado de Morena, López Obrador, y el candidato del PRI, José Antonio Meade, con toda la fuerza del sistema. A Ricardo Anaya ya le dio frío con la investigación ministerial en curso que tiene en su contra la Procuraduría General de la República, por lavado de dinero, con triangulaciones financieras y compras simuladas, procurando “perder” el origen del dinero con depósitos en paraísos fiscales en diversos lugares del mundo. EL DESPLOME. Así las cosas, es cuestión de días o semanas, a la hora que quiera la PGR, o sea el sistema político que tiene el poder en la mano, para proceder a la detención y vinculación a proceso de Ricardo Anaya, el llamado joven maravilla que tiene muchas cualidades, es muy astuto, ambicioso, con una enorme facilidad de palabra, hasta se siente un moderno Steve Jobs mexicano, con su teleprónter, pantalla gigante y efectos especiales y toda la cosa, pero tiene dos defectos enormes y que no se perdonan en política. Es traidor, no cumple compromisos con el sistema –que sí los tenía-pues cuando era diputado dirigió los trabajos para aprobar los gasolinazos y las reformas estructurales de Peña Nieto, y ahora resulta que no se acuerda y se hace como que la virgen le habla. El otro defecto es que le gusta mucho el dinero, se arrodilla ante el becerro de oro y eso no va con la honestidad, la transparencia y la ética que debe tener la política. Nada más, pero tampoco nada menos.

