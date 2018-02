Interés público

EMPRESARIOS Y GOBIERNO

El sector empresarial y el gobierno -tanto municipal, estatal como federal- son un factor clave para el desarrollo económico: los empresarios se dedican a innovar, incursionar y emprender acciones que permitan crear empleos, mientras que el gobierno es el encargado de generar las condiciones propicias para que esa actividad sea del mayor provecho para la población y se dé una buena derrama económica.

Si bien es cierto que Colima es una de las entidades con el mayor número de ejecuciones, de acuerdo al número de habitantes, la violencia delincuencial hasta el momento no ha afectado la actividad económica: en el 2017 visitaron el estado un millón diez mil 782 turistas, que dejaron una derrama económica de cuatro mil 795 millones 591 mil 575 pesos, cifra sin parangón hasta el momento.

De igual forma, el sector terciario, donde se encuentra la prestación de servicios como transporte, sanidad, comercio, turismo, ocio, cultura, administración, entre otros, es la rama de la economía que más ha crecido en la entidad y donde se encuentra, de manera más preponderante, la concentración de empleos.

En términos económicos, el sector terciario aportó mil 573 millones de pesos al Producto Interno Bruto de Colima y presentó una tasa de crecimiento del 6 por ciento entre 2013 y 2014, cifra que sigue en aumento y continúa consolidándose, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE).

Lo anterior acredita que la actividad delincuencial no ha afectado el aspecto del desarrollo económico de este sector, tanto empresarial como comercial. Y esto en gran parte se debe a que la violencia delincuencial se constriñe a la pugna por el control del mercado de drogas, especialmente el narcomenudeo.

No obstante esta realidad, por ningún motivo las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben permitir que la impunidad prevalezca, puesta esta misma merma y socava el estado de derecho y la imagen de las instituciones, además de que el clima de violencia –pero en especial de la impunidad— puede propiciar que aumenten otra clase de delitos.

Por ejemplo, hace unas semanas fue notorio como una banda de delincuentes –presumiblemente de Jalisco, por su forma de operar— comenzó a asaltar en motocicleta a usuarios de bancos, precisamente aquellos que retiraban fuertes cantidades de dinero.

Se conocieron varios casos, pero el que tuvo más resonancia mediática fue el del empresario Ricardo Uribe Clarín, quien fue asesinado por los maleantes al tratar de despojarlo de su maletín. De igual forma, en Manzanillo, la semana pasada se registraron una serie ataques a balazos en bares.

Ante eso, el secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, atendiendo la instrucción del gobernador Ignacio Peralta, presidió la reunión con empresariado manzanillense para brindar su apoyo ante esos ataques. De esa forma, se estableció una comunicación directa con el sector empresarial para hacer un frente común por la seguridad del municipio y del estado.

La reunión que sostuvo Ochoa González no es un hecho menor, pues se toma en cuenta y se escucha la opinión directa de la Coparmex y la Canirac, cámaras empresariales que agrupan a quienes se han sentido afectados por los hechos delictivos recientes.

En ese contexto, toma fuerza el llamado de Ignacio Peralta para reducir la distancia entre la sociedad civil y la política. Y es que un problema tan complejo como el de la inseguridad pública sólo se puede resolver con la participación ciudadana, que propicie una mejor sinergia entre las instancias de gobierno y, sobre todo, las reformas necesarias.

Desde el Ecos de la Costa hemos hecho hincapié en la necesidad imperiosa de construir y aprobar las reformas para desmantelar el andamiaje financiero y económico que permite operar a los cárteles del narcotráfico, así como la formalización tributaria del mercado de drogas, lo que cambiaría el enfoque del combate al narco: ver la drogadicción como un problema de salud y no de seguridad.

El enfoque errado de la lucha contra el narcotráfico y la falta de una estrategia de seguridad pública integral, a nivel nacional, son los principales factores por los que la violencia delincuencial se ha disparado en todo el país y, particularmente, en Colima al ser un punto estratégico en el trasiego de drogas.

Por ese motivo, la sociedad civil debe responder al llamado del gobernador y presionar, sobre todo en el marco electoral, para que los actores políticos impulsen los cambios normativos que permitan resolver esta problemática que lastima a la sociedad. La inseguridad se combatirá de manera más eficiente con la participación estrecha de la ciudadanía y el gobierno.

¿A FAVOR DE QUIÉN ESTÁ EL INE?

El candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza, José Antonio Meade Kuribreña, interpuso un recurso legal para cambiar la disposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que impide, en este proceso de intercampañas, la realización de debates entre los candidatos presidenciables, lo que en los hechos se configura como una fragante falta al liberalismo político y a la libertad de expresión, así como de información a los ciudadanos.

El papel del INE ha devenido, en los últimos años, a un protagonismo que demerita su imagen como árbitro electoral. Por un lado implementa medidas draconianas para acotar el debate político –fundamental para llegar a mejores estadios de reflexión y alcanzar la razón social- y, por otro, se hace de la vista gorda y deja sin castigo a aquellos actores políticos que, desde hace años, hacen actos adelantados de campaña.

De igual forma, desde la misma ley, el INE no ha impulsado una flexibilización de las candidaturas ciudadanas, por lo que la partidocracia mantiene aún sus emolumentos: en este 2018 los partidos políticos recibirán más de seis mil millones de pesos.

Esta cantidad no tiene precedente en la historia de la democracia de nuestro país y refleja, claramente, la voracidad de los institutos políticos, los cuales algunos son utilizados como negocios particulares, donde colocan a sus familiares directos. Los casos más paradigmáticos son el Partido Verde Ecologista de México y Morena; en este último los hijos de Andrés Manuel tienen cargos importantes.

En términos de participación ciudadana y reflexión del debate político, el INE debe impulsar los mecanismos y procesos normativos que permitan una mayor información y discusión pública sobre los temas, proyectos y acciones que se requieren para solucionar las grandes problemáticas que padece la sociedad mexicana.

¿Por qué dejar todo el mes de marzo a la propagación masiva de mensajes sin sustancia, sin contenido, que sólo piden, sin mayor fundamento, que voten por equis partido? ¿De qué lado está el INE: de los partidos o los ciudadanos? Porque la forma cómo actúa este órgano autónomo, supuestamente ciudadano, favorece a la partidocracia en detrimento de la ciudadanía.

Si el INE no propicia el debate público, la discusión racional entre los candidatos presidenciales, el contraste de los argumentos en las propuestas, los ciudadanos difícilmente estarán informados y no podrán ser partícipes de este proceso para alcanzar la razón social; es decir, serán ajenos a este proceso democrático y desvinculados de los temas importantes de la sociedad.

El INE, como una de las instituciones que nos costó más trabajo a los ciudadanos tener y consolidar, no puede permitir que esto suceda. Si no tiene arraigo con los ciudadanos y no promueve el ejercicio deliberativo de ideas y propuestas, el INE quedará desacreditado y se parecerá mucho a aquella oficina, dentro de la Secretaría de Gobernación, que antes se encargaba de organizar las elecciones.

De suceder eso, la razón del instituto electoral quedaría desvirtuada y no tendría el respaldo y la legitimidad necesaria para figurar como árbitro de las elecciones. De ahí la trascendencia para que fortalezca su arraigo ciudadano con un trabajo eficiente y con suma diligencia a favor de la ciudadanía.

Y esto sólo lo puede conseguir actuando y generando acciones a favor de los ciudadanos. Una forma de hacerlo es permitiendo que se realicen debates entre los candidatos dentro de este proceso de intercampañas y durante todo el proceso electoral. Debates que no estén acartonados y que fortalezcan la discusión racional de los temas más importantes de la sociedad, precisamente lo que más ha faltado en esta contienda electoral, plagada de estereotipos políticos y ruido mediático.

Por eso la ciudadanía rechaza los temas políticos y es renuente a participar, ya que su única experiencia política se remite a spots publicitarios y a notas periodísticas que no aportan al debate público, pues sólo robustecen el show mediático de los candidatos presidenciales.

HISTÓRICA INVERSIÓN EXTRANJERA

A pesar de sus bajos índices de popularidad (por abajo del 30 por ciento de aprobación, de acuerdo a Mitofsky), el gobierno de Enrique Peña Nieto ha roto indicadores muy positivos, entre los que destaca la mayor generación de empleo en los últimos 30 años (más de tres millones de empleos en cinco años) y más de 171 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, cifra histórica que equivale a un 50 por ciento más de lo invertido durante el sexenio de Felipe Calderón.

Estos resultados no pueden excluir las reformas estructurales que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto durante los primeros años de su administración y las cuales terminaron con un estatismo que se mantenía desde hacía más de medio siglo.

Dentro de todas estas reformas, las más importantes son la educativa y al energética. La primera le regresó la rectoría de la educación al gobierno, pues antes eran los grupos fácticos del magisterio los que lucraban con la educación de cientos de miles de jóvenes, niñas y niños de los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, entidades donde la mafia de la CNTE suspendía clases para realizar marchas y plantones.

Por su parte, la reforma energética, junto con la de telecomunicaciones, permitieron diversificar el mercado y terminar con los monopolios en el país dentro de estos dos grandes sectores. Gracias a eso, la inversión extranjera se incrementó, así como la generación de empleos.

Las pifias en sus discursos —magnificados por un aparato propagandístico bien definido en redes sociales–, la inflación creciente con el aumento de la gasolina y los niveles inéditos de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, han empañado los éxitos del gobierno de Peña Nieto.

Ojalá que estos logros incipientes sean el preámbulo de mayores beneficios para los mexicanos. Quizá la administración de Enrique Peña Nieto no sea aquilatada en su justa dimensión dentro de su gestión o en los próximos años, pero al igual que el Tratado de Libre Comercio, la historia le dará su lugar a estas reformas estructurales.

Incluso los coordinadores de Andrés Manuel López Obrador ya han comenzado a defenderlas y explicar que no son tan malas, lo cual contrasta con el discurso del tabasqueño, quien asegura que de llegar a la Presidencia derogará las reformas estructurales. Afortunadamente, como Presidente no tiene la facultad para cambiar la Constitución, por lo que sería el Congreso el único que la pudiera modificar. Y para eso se requeriría generar un gran pacto político con todas las fuerzas de gobierno, las cuales, se sabe, coinciden en la pertinencia e importancia de estas reformas.

ORGANIZACIONES CIVILES FANTASMAS

Anteriormente era muy frecuente la existencia de organizaciones civiles, financiadas con recursos públicos, que no operaban ni cumplían la función por la cual eran apoyadas con dinero de los colimenses.

De ahí la pertinencia de la Ley de Fomento a Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual busca profesionalizarlas y fortalecer su impacto social. Este nuevo reordenamiento jurídico dota de mecanismos legales que hacen más eficiente el ejercicio de recursos públicos y optimizan el impacto social de las organizaciones civiles por medio de proyectos.

Aunado a eso, previene que organizaciones civiles patito o fantasma puedan operar en la entidad. De igual forma, genera toda una nueva dinámica dentro de las organizaciones de la sociedad civil.

Y es que anteriormente estas organizaciones eran subsidiadas con recursos incluso menores a los dos mil pesos mensuales. ¿Qué impacto social se puede generar con esa cantidad tan exigua? Estos subsidios menores, de acuerdo a los mismos representantes de las organizaciones civiles, eran insuficientes y se utilizaban, en algunos casos, para pagar solamente los garrafones de agua.

Por eso la pertinencia y necesidad de esta ley que permitirá recibir, a las nuevas organizaciones civiles, un recurso de hasta 200 mil pesos por proyecto. Si bien las asociaciones civiles que recibieron recursos el año pasado sólo pueden recibir un 10 por ciento más a lo presupuestado el año fiscal anterior, la misma ley contempla recursos extraordinarios para ampliar el apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales.

Esta ley, que impulsó el gobernador Ignacio Peralta junto con la diputada Gabriela Sevilla y que fue aprobada por unanimidad por los 25 legisladores, es una de las más importantes y que cumplen uno de los objetivos más nobles, pues les da certeza legal a las organizaciones civiles.

Hay que recordar que en el pasado eran apoyadas organizaciones que ni siquiera cumplían con sus responsabilidades fiscales. Otras, por otro lado, cuando desaparecían, sus representantes se quedaban con los bienes conseguidos con recursos públicos. La nueva ley cambia todo esto, profesionalizando a las organizaciones civiles para mejorar su impacto social.

Ya no más subsidios sin impacto social, sino que todo se presupuesta de acuerdo a un proyecto bien planificado y que permite medir los alcances y los beneficios de las organizaciones civiles. Es previsible que muchas de las organizaciones pasen por un periodo de transición, pero al concluir, el beneficio será colectivo.

Comentarios