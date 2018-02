Escaparate político

SEGUNDA DE DOS PARTES

LAS COMPRA-VENTAS SIMULADAS. El lavado de dinero y la evasión de impuestos son apenas parte del oscuro manejo financiero de una compra-venta de una nave industrial de 54 millones de pesos en Querétaro, por parte de Ricardo Anaya, en el marco de un complejo entramado para diluir el origen, monto y destino de los recursos, con transacciones en pesos y dólares en diversos paraísos fiscales de todo el mundo. Está tan preocupado el joven maravilla, candidato presidencial del PAN, que hasta suspendió su campaña unos días para preparar su defensa legal y se presentó ante la PGR para afirmar que no debe nada. Por toda respuesta, la PGR le mandó decir que si todo estaba tan bien y rechinando de limpio, entonces, que se pasara al interior del edificio ministerial para “rendir su declaración”, lo cual fue rechazado por el joven político panista y prefirió poner pies en polvorosa y retirarse de inmediato. Lo bueno es que lo acompañó su gran abogado Diego Fernández de Cevallos, con esto, el viejo lobo de mar, que forma parte del establo de Carlos Salinas de Gortari, asoma la cabeza y se ven claramente las “huellas dactilares” de de Gortari, que tienen en Ricardo Anaya su “plan B”, para el caso de que la candidatura presidencial de José Antonio Meade no levante o no prenda. Sin embargo, con esta investigación ministerial es cuestión de días o semanas para que la PGR enderece el ejercicio de la acción penal contra Ricardo Anaya, con lo cual lo sacan de la jugada y el PAN se va hasta el precipicio electoral y la final será entre AMLO y José Antonio Meade. Con esto, el tándem Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos, al tener su plan B, inevitablemente se desmarcan y distancian del grupo en el poder que lidera el presidente Peña Nieto, por lo que es inevitable que el plan más inmediato del sistema es deshacerse de Ricardo Anaya, por traidor, poco confiable y amoroso al dinero. En el sistema político, ya detectaron que el talón de Aquiles de Ricardo Anaya es su adoración al dinero, lo cual se contrapone a la búsqueda ética del poder para servir a la comunidad. Un político que conciba la política como un botín está perdido de antemano, es el caso de Ricardo Anaya, quien no dudó en lavar dinero y en simular compra-ventas de propiedades para beneficio personal y familiar. Todo está documentado y el ejercicio de la acción penal sigue ya los pasos procesales respectivos. De ahí la cara de preocupación que exhibe el joven maravilla, su caída abrupta en las encuestas, según la revista británica The Economist y el hecho de que el rostro compungido de Diego Fernández de Cevallos, al acompañarlo a las puertas de la PGR el pasado domingo 25 de febrero, era el de la preocupación y derrota, no de la victoria. Ergo, el plan B de Salinas de Gortari y Fernández de Cevallos, más temprano que tarde se fue al cesto de la basura. ¿Quiénes ganan con este episodio? Pues nada menos que Morena y su candidato, AMLO, y el abanderado presidencial del tricolor, José Antonio Meade. Dijeron, primero sacamos del ring a este joven trepador y arribista, y ya después nos peleamos en los comicios del 1 de julio. NOMBRAMIENTO. El doctor Miguel Becerra fue designado nuevo secretario de Salud estatal por el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, en sustitución del doctor Ignacio Federico Villaseñor, quien presentó su renuncia por motivos personales. El doctor Becerra fue delegado del IMSS en tiempos de Felipe Calderón y fue director del Seguro Médico Popular en Colima. Mis fuentes me comentan que es compadre de un hermano del expresidente Felipe Calderón. TERMINARON LAS CABALGATAS. Me dio un gusto enorme, porque por fin se terminaron los tremendos embotellamientos y caos vial, tanto en Colima como en Villa de Álvarez. Debo aclarar que a mí me encantan las fiestas de la Villa, son parte de la cultura y de nuestras tradiciones y es un orgullo expresar que el popular Pajarito, Desiderio Contreras Tene, es mi tío, por muchos años el artífice de la construcción de la plaza de toros “La Petatera”. Sin embargo, en pleno siglo XXI con el crecimiento desbordado de ambas ciudades conurbadas, ha llegado la hora de replantear y confinar la ruta de las cabalgatas, para evitar el caos vial y la molestia que causa a muchas personas, que ven interrumpidos sus desplazamientos y jornadas de trabajo o de estudio, debido a las cabalgatas y la contaminación por las heces de los equinos. Para empezar, son fiestas de la Villa, no de la ciudad capital, de donde parten, causando un caos vial innecesario y la afectación de las actividades productivas. Invito, respetuosamente, a replantear este tema y a confinar el trayecto de la cabalgata a una sola zona localizada de la Villa, procurando no afectar al resto de ciudadanos en sus actividades cotidianas.

