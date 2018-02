A media semana: Seguridad: clamor ciudadano

Tremendamente preocupante la ola de inseguridad que azota al estado, particularmente al municipio de Manzanillo; es más, en opinión hasta desafiante para las autoridades de los tres niveles de gobierno, que por mucho se han visto rebasadas por los dos supuestos cárteles que disputan la apetecible plaza, en especial los cuerpos policiales federales que han quedado evidenciados con su mencionado y cacaraqueado pero inservible operativo “Titán” comandado por la Secretaría de Gobernación, los cuales, pareciera -lo he comentado anteriormente- vinieron solamente a disfrutar de turismo policial. Como les decía al principio, alarmante lo que hemos visto los últimos días, el puerto está que arde, la delincuencia se da el lujo de amenazar y emplazar a las autoridades, lo que no entiendo, la verdad, les dicen quiénes son los policías que andan chuecos, a quién van a matar y cero trabajo de inteligencia, por ejemplo, les pusieron el fin de semana en una cartulina que van a asesinar a cien personas y seguro se los van a cumplir, de paso, por si fuera poco, para que vean quién manda, la emprendieron contra los mismos gendarmes porteños, como lo adelantaron. Luego entonces, algo, urgente tienen que hacer aparte de sus inoperantes caravanas y retenes molestos, de lo contrario seguiremos encabezando el nada honroso primer lugar en homicidios a nivel nacional. Una cosa deben entender para intentar abatir este cáncer social, planear un proyecto integral que abarque la participación de todas las instancias involucradas, sobre todo la preventiva y los nuevos titulares de la procuración de justicia y la Secretaría de Seguridad, si bien, no todo el problema pasa por sus dependencias, sí están involucrados, no solo por el hecho de hacer los cambios se erradicará la violencia, mal si lo piensan de esa manera tienen que venir acciones contundentes y tangibles, que se miren los resultados a corto plazo. Por otro lado, tiene toda la razón el encargado del despacho en el sentido que la Procuraduría le estaba fallando al pueblo, bueno, que lo acepte, mucho mejor enmiende los errores, ahora está en sus manos recuperar la credibilidad de los colimenses que redundará en seguridad para nosotros. Fueron depositarios de la confianza del gobernador, ahora demuestren por qué los eligió.

PARA CERRAR

Hoy, tengo entendido, saldrá humo blanco en las instalaciones del Partido Acción Nacional, así que si no sucede nada extraordinario, lo cual no está descartado, por el comportamiento de Jorge Luis Preciado Rodríguez, conoceremos los nombres de las y los candidatos que contenderán el próximo 1 de julio, por lo pronto, el coquimatlense les ha comido el mandado a placer a la dirigencia estatal, de todas, todas, les ganó la nominación a senador, colocando a su títere dos, o sea Luis Ladino, él mismo se los fregó con las pluris para diputados federales, donde aparece en la tercera posición de la lista, y no dude, amable lector, que también les agandallará las posiciones locales, incluyendo obviamente las de representación proporcional; empero una cosa es segura, ninguno de los dos bandos quedará conforme y seguramente impugnarán las designaciones, el pleito apenas comienza. En horas saldremos de dudas… Estamos a un mes que inicien oficialmente las campañas presidenciales, y el candidato priísta José Antonio Meade continúa estancado en tercer lugar, con más posibilidades de retroceder en su porcentaje de preferencias que acercársele al segundo lugar, que es Ricardo Anaya, mientras, El Peje parece camina en caballo de hacienda rumbo a Los Pinos, los números lo dicen, puesto que a los dos anteriores les lleva una considerable ventaja. Esto debe encender las alarmas en el búnker tricolor, pero la neta está muy canija la cosa, no es tanto por su candidato que es aceptable pero trae a cuestas un enojo social en contra del presidente Peña Nieto y todo lo que huela a PRI, esto sin duda le pesará demasiado y seguramente se verá reflejado en las urnas, peor, si no levanta en estos 30 días, la situación se le pondrá color de hormiga cuando inicien los procesos electorales locales; existe la alta posibilidad que los abanderados tricolores se desliguen del pentasecretario por aquello que les pueda representar un lastre en sus aspiraciones personales, les recuerdo que ya vimos esa historia dos veces con Labastida y Madrazo, los dejaron solos y recibieron su buena paliza… El tiempo sigue transcurriendo y no se ve para cuándo la presente Legislatura se anime a toparle a los juicios contra el ladrón de Mario Anguiano Moreno y sus secuaces, estamos exactamente a dos meses que la mayoría dejen sus curules en busca de otra aventura electoral, si en este tiempo no castigan al oriundo de Tinajas, hagámonos el ánimo que la impunidad triunfó.

