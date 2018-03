No milito en Morena ni en el PES, dice Indira

La ex perredista Indira Vizcaíno, afirmó que su participación política como candidata a un cargo de elección popular será definida en el curso de la siguiente semana, pero dejó en claro que su apoyo a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador es incondicional.

Indira Vizcaíno, a través de su cuenta de Facebook, respondió a información que ha difundido la dirección estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que la desconoció como su candidata al Senado de la República en Segunda Fórmula.

La también ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez rechazó ser o haber sido milutante de Morena o del Partido Encuentro Social.

Cabe mencionar que Morena desconoció a Indira Vizcaíno por haberse registrado como candidata a diputada por el Segundo Distrito Federal Electoral, bajo la bandera de. Partido Encuentro Social.

En su mensaje en Facebook, Indira Vizcaíno señaló que “ante información que ha circulado sobre mi participación política hago las siguientes aclaraciones: mi apoyo a Andrés Manuel López Obrador es total y parte de una profunda convicción de que él representa la alternativa política para construir un país más justo.

“Ese apoyo y mi trabajo para que él se convierta en el próximo Presidente de México, no está sujeto a ninguna condición, mucho menos a ninguna candidatura”, aclaró

En su mensaje señala que “sólo he votado por Andrés Manuel para la Presidencia de la República y en 4 meses lo volveré a hacer y trabajaré con todas mis fuerzas para que gane, es un asunto de convicción y de congruencia”.

Agregó que “no milito ni he solicitado afiliarme en el Partido Encuentro Social (PES), como tampoco lo hice con Morena. En el único partido que he militado es el PRD, renuncié a esa militancia el 6 de noviembre de 2017, y lo hice con pesar, pero dejando claro que no podía seguir en un partido que decidió no estar del lado correcto de la historia y que optó por regatearle el apoyo a un luchador social genuino en el momento en que este puede concretar un cambio por el que en la izquierda hemos luchado por décadas”.

Expresó que la posibilidad de que participe en alguna candidatura en la coalición Juntos Haremos Historia (integrada por PES, MORENA y PT) “es algo que estimo que, a inicios de la próxima semana, estaré en la posibilidad de informar con detalle, luego de que las dirigencias nacionales de los partidos que la conforman tomen las definiciones respectivas”.

Por último, Vizcaíno Silva señaló en su mensaje: “no tengan dudas, estamos unidos y estamos fuertes con #YaSabesQuién”.

