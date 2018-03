Daria elimina del Abierto Mexicano a Renata Zarazúa

La mexicana Renata Zarazúa cayó en dos sets ante la tercera sembrada del certamen, ante la australiana Daria Gavrilova en el Abierto Mexicano de Tenis que se juega en Acapulco, Guerrero.

La capitalina dio un buen primer set con alta efectividad en su primer servicio (87 por ciento) y convirtió dos de sus tres oportunidades de quiebre, pero al final cedió 7-5.

Ella empezó bien, no falló mucho en los primeros juegos y luego poco a poco me fui sintiendo mejor, me fui ‘encanchando’. Era la primera vez que jugaba en el estadio, está increíble, la cancha es un poco más lenta, entonces me divertí al poder trabajar más el punto.

“En el primer set tuve chance de ganarlo 6-4, pero ella después terminó cerrando bien el primer set y le dio un poco más de confianza para empezar bien el segundo también y al final me relajé un poco, empecé a jugar mejor”, declaró tras la derrota.

La oceánica tomó buena ventaja en la segunda manga y, aunque la local quiso reaccionar impulsada por el apoyo de la grada, selló el partido con un 6-3 y tras una hora y 36 minutos de partido en la cancha central, azotada por el fuerte calor de Acapulco.

