Contrapeso: Morena Colima contra Indira

A pesar de que desde la semana pasada Indira Vizcaíno Silva rechazó competir por el Senado de la República, cargo para el que iba en la segunda posición haciendo fórmula con Joel Padilla como parte de la alianza Morena-PT-PES, esta semana el tema se hizo público, a través de un comunicado de prensa emitido por el Comité Ejecutivo Estatal del partido.

Con este boletín, una vez más los dirigentes de Morena aprovecharon para echarle grilla a la experredista que, lo he dicho hasta el cansancio, es el elemento más valioso que tiene Andrés Manuel López Obrador en Colima, la única capaz de construir estructura y una estrategia de movilización el día de la jornada electoral, que justamente es el pie del que cojea su movimiento, como lo ha dicho Fernando Moreno Peña: las elecciones se ganan en las urnas, y el PRI es experto en eso.

De hecho, me atrevo a decir que este hecho fue el que más molestó a Sergio Jiménez Bojado, dirigente del CEE de Morena, y a Claudia Yáñez Centeno Cabrera, coordinadora estatal de ese partido, pues Indira Vizcaíno ha compartido en redes sociales fotografías de todas las reuniones de organización que ha estado teniendo con miras a la defensa del voto en las próximas elecciones, cuando los propios morenistas no han podido crear redes y estructuras con la misma efectividad.

Esta situación se ventila en la parte en que el comunicado señala que “en este marco de referencia, el lunes 5 de marzo la coordinación de la defensa del voto integrada por el Comité Ejecutivo Estatal y el Enlace y Coordinadora Estatal, harán entrega de los nombramientos formales a los coordinadores de la promoción y defensa del voto que han sido seleccionados por municipio, quedando debidamente acreditados ante el Comité Ejecutivo Nacional”.

Es decir, los propios morenistas de Colima intentan desacreditar las aportaciones que hace Vizcaíno Silva, ¡increíble! Además del tono grillero del comunicado de prensa, también llama la atención el hecho de que hayan declarado que Indira sería candidata por el Partido Encuentro Social, lo cual, aunque en teoría es cierto, pues este partido o el PT son los que deberán registrar candidato por el segundo distrito electoral federal, lleva jiribilla, pues vale la pena recordar que estos partidos van en coalición con Morena en las candidaturas federales.

Además, seamos sinceros, en ese partido y en esa coalición todo lo que sucede, sucede con la venia de Andrés Manuel López Obrador, si él no estuviera de acuerdo con el movimiento de Indira Vizcaíno, ni siquiera le abriría la puerta para competir por una diputación federal.

En mi lectura, el que Vizcaíno Silva haya dejado el inmerecido (y no en el mal sentido) segundo puesto de la fórmula para el Senado, es más bien un reconocimiento al capital político que posee. De concretarse, el lunes próximo su candidatura a diputada federal por el distrito II, Pico Zepeda y Alejandro Mancilla deberán comenzar a preocuparse.

Una buena parte de Morena en el estado de Colima no entiende que no puede ir contra Indira y mejor sería sumarse al esfuerzo que hace ella por respaldar la candidatura de AMLO en un estado en que siempre ha sido tercero en votos, creando estructura en un partido que no la tiene, aportando credibilidad y trabajo a un Morena que no ha tenido representantes populares en la entidad. Paren la grilla.

Entre tanta crítica al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, vale la pena reconocer los avances en un área que sí es su fortaleza: la de finanzas públicas. Y es que por segundo año consecutivo, el Gobierno Estatal obtuvo un resultado verde en el Sistema de Alertas que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que refleja una gestión responsable de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas estatales, es decir, que tiene un nivel de endeudamiento sostenible, lo que le permite tener un financiamiento adicional equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de Libre Disposición. Venga también mi reconocimiento para el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García.

Lamentable que el Congreso del Estado de Colima haya pospuesto el Concurso Estatal de Oratoria, que debe realizar por decreto el primer viernes de marzo, fecha en que se celebra el Día Nacional de la Oratoria. Los jóvenes oradores de Colima hemos impulsado la realización de este certamen y lo seguiremos haciendo, pero no solo eso, apostamos por la capacitación constante en el arte de la elocuencia. En estos tiempos de balas, nosotros apostamos por la palabra.

