Perspectiva: PRI y PAN

Según el dicho de no pocos ciudadanos, el PRI tiene miedo que Anaya llegue a la Presidencia de la República, porque tienen desconfianza fundada de que una vez en el poder, cumpla lo prometido: llevar a la cárcel a todos los corruptos priístas que se han enriquecido a la sombra del poder político.

Y así, se advierte y se sospecha por la ciudadanía, que por instrucciones de lo más alto del poder, la PGR de inmediato investigó a Ricardo Anaya y a un empresario de nombre Manuel Barreiro, por la compra de un terreno en Querétaro, y por ese motivo, la maquinaria oficial quiere borrar del mapa político a un competidor fuerte, que cada día sube en las encuestas y que el 1 de julio puede meterse hasta la cocina priísta y echarlos de Los Pinos, como ratas en quemazón. Ese es el miedo y preocupación: perder el poder que han usufructuado por 80 años, eso no es cualquier cosa. fórmulas maquiavélicas que han perdurado por cinco siglos: eliminar al enemigo en cuanto puedas.

Los mexicanos ya no tienen la venda en los ojos, leen, analizan y sacan sus propias conclusiones. Y en este aspecto, la mayoría de la gente tiene la idea de que el PRI se le echó encima al candidato panista, usando para problemas políticos a ese organismo de procuración de justicia, para hacer quedar mal a Anaya ante sus miles de seguidores, que se están empezando a enojar por ese hecho tan burdo de la investigación. Cuando estamos inmersos en una inseguridad nacional, que requiere la atención de todas las instancias policiacas y de procuración de justicia, mejor persiguen a un candidato. Nadie es culpable hasta que no se le demuestra lo contrario, pero el PRI ya juzgó a Anaya. Si es culpable o no, serán las autoridades judiciales competentes quienes lo digan. Lo que se critica es la celeridad de la investigación, cuando hay 16 exgobernadores señalados por desvío de recursos del erario público, y esa institución no ha hecho lo suficiente, o cuando menos no ha informado a los mexicanos, de los avances de esas investigaciones.

Estos dos partidos políticos se encuentran enfrascados en una lucha emprendida por el partido oficial, por muchas razones. Los priístas están conscientes que el 1 de julio pueden perder la presidencia con Anaya, porque no creen que gane Andrés Manuel López Obrador, pues si bien va adelante en las encuestas, de aquí a la elección pueden bajar sus bonos, ahora que se quiere rodear de Napoleón Gómez, exlíder sindical minero, perdonar a los malandrines y acercarse a la familia de Elba Esther Gordillo. Entonces, queda libre Anaya, por eso lo quieren eliminar electoralmente, a como dé lugar.

Y si a ello le agregamos que José Antonio Meade no las tiene todas consigo, porque no es del PRI, se lo metieron con calzador a la militancia, ésta sufrida, que no dice nada, no protesta, como sí acepta todo sin ningún inconveniente. Aparentemente, esa militancia inconforme porque todo se arregla y se cocina a nivel central, cobrará factura el 1 de julio, ya verán. El voto duro del que está rodeado el candidato presidencia de Peña Nieto, mas no de la militancia, no le ajustará. Al tiempo.

RETAZO

De otro asunto, los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), son escuelas particulares que trabajan bajo la vigilancia de la SEP, pero se organizan como cualquier otro colegio particular, para dar educación, a niños y niñas, o sea, el desarrollo infantil en todos sus ámbitos. Pero de un tiempo a la fecha, los que eran manejados por el PT desde hace muchos años, los padres de familia ya quieren desmarcarse de ese partido político, pues en Monterrey, la PGR tiene investigaciones a la fundadora de ellos, señora, María Guadalupe Rodríguez, esposa del dirigente nacional de ese partido, señor, Alberto Anaya Gutiérrez, mismos que reciben dinero del erario público, federal o estatal. En esas condiciones, hasta yo puedo armar una escuela de esas… lo cierto, que los mismo padres de familia dicen, o bien públicos, para que se haga cargo totalmente el gobierno, o de plano que sean particulares, para que los padres que quieran tener a sus hijos en una escuela privada, sepan que pagarán lo conducente. Porque la intervención de un partido político en la educación inicial, deja muchas dudas, y la suspicacia no se dejan esperar. En Colima, los padres de familia están inconformes con el señor Joel Padilla, porque pagan mensualmente lo que les corresponde por cada niño y no hay clases, porque a los maestros no se les paga. Inclusive han dicho, que bien valdría la pena una buena auditoria, para sacar en claro a donde van a parar los dineros de colegiaturas. Valdría la pena investigar. Es todo por hoy.

