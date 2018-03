La ira, entre el odio y el amor

SEGUNDA DE TRES PARTES

Las emociones, entre ellas la ira, son expresiones de nuestro ser interno. Son energía en movimiento que nos lanza a la acción, pero también son manifestación de la armonía o desarmonía de nuestra interacción con nuestro medio circundante, especialmente con las personas.

La ira puede comenzar con una leve exaltación del ánimo. Entonces hacemos las cosas con más energía, de manera ruda y decidida. Nada debe estorbarnos. Si aumenta nos enojaremos con nosotros mismos, chocándonos todo lo que pasa sin que haya provocación. Decimos que estamos molestos. Hasta aquí la ira no es más que la manifestación de una irritación interior, una molestia que no pasa a más. Se trata más de una necesidad de estabilizarnos que de problemas en nuestra relación con los demás.

En nuestra vinculación con los demás, la ira expresa nuestro disgusto por cómo se da esa relación, por todas las expectativas que tenemos respecto a la conducta de la otra persona, si nos sentimos satisfechos afectivamente y gratificados sexualmente. De este modo “la expresión de la ira libera el espíritu”, en palabras del Dr. Alexander Lowen. Y no sólo eso, permite que una tensión muy fuerte entre dos personas o más que mantienen una relación de afecto se relaje y el amor pueda aflorar de nuevo. La ira que sí se descarga en el momento oportuno y hacia la persona con la que nos sentimos disgustados es generalmente constructiva. Su expresión reafirma nuestro deseo de unión con la(s) otra(s) persona(s). Es cólera sana que manifiesta lo que nos importa la unión con nuestros seres queridos, pues la defendemos enérgicamente. Lowen nos dice esto de forma muy clara: “Cuando expresamos nuestra cólera damos a entender que nos interesa una persona y que queremos restablecer la relación en un nivel en el que el amor y la amistad se puedan sentir y expresar. Tendemos a no enfadarnos con personas que significan poco para nosotros porque, si su comportamiento nos perjudica, podemos apartarnos de ellas”. Pero de quienes amamos no deseamos apartarnos, sino que lo que queremos es llegar a un acuerdo de respeto, de que la otra persona nos escuche y tome en cuenta nuestras necesidades, así como nosotros escucharla a ella. Es importante comunicar lo que nos molesta y evitar así lastimarnos.

Los seres humanos defendemos ante todo nuestra libertad, incluso en el amor. En ocasiones tenemos miedo de perderla si nos entregamos plenamente o si no lo hacemos tememos perder el amor. Algunos desequilibrios psicológicos pueden ser la fuente que alimenta nuestro miedo y que complican la manifestación sana de nuestra cólera. También nuestras concepciones morales, pueden considerar que la expresión de nuestro ánimo airado y colérico es malo, reprobable ya que “no tenemos control”, e inclusive ser “de mala educación”. Entonces comenzamos a decidir no expresar nuestra ira, y menos aún si ésta provoca la de algún otro y no podemos defendernos, sobre todo si la otra persona es más fuerte que nosotros o tiene más autoridad y, en vez de dialogar, nos aplasta. Nuestra cólera entonces se acumula y su expresión se desvía por caminos destructivos, tanto para nosotros como para aquéllos que nos enfurecieron. Nuestra cólera en vez de sana, se vuelve biliosa. Puede ser que comencemos a ser hostiles con las personas con las que estemos enojados, y les guardemos resentimiento. Y si hemos sido lastimados mucho y hemos aguantado más llegaremos al grado de odiar, con su expresión de violencia, ya sea rabiosa con deseo de venganza y actitud de desprecio o como una furia incontrolable y destructiva al grado criminal.

La cólera biliosa se produce cuando la ira ha sido retenida porque no puede descargarse contra quien la provocó, ya sea por su fuerza o autoridad que nos cohíbe o porque nuestras palabras no son oídas y nuestros gestos iracundos no son vistos tanto porque nos ignoran o porque la persona indicada se fue. Físicamente nuestra musculatura se contrae e incluso los órganos blandos sufren espasmos, especialmente la vesícula biliar, la cual descarga bilis. Esto da al rostro un aspecto amarillo verdoso tenue, como el que presentan los enfermos de cólera (enfermedad infecciosa de tipo viral). Por eso se le llama cólera biliosa y en efecto va dañando la vesícula. Es entonces cuando la ira no descargada empieza a dañarnos y es posible que se descargue de manera desviada, en actitudes de revancha y hostilidad hacia la persona indicada o incluso contra quien ni la debe ni la teme y en circunstancias que nada tenían que ver con su disgusto inicial. Cuando estamos en este estadio de la ira, solemos sentirnos frustrados por no haber logrado establecer la comunicación con la persona que amamos, pero que nos parece no nos respeta, nos lastima o actúa de un modo que amenaza nuestra estabilidad emocional. Queremos hacer las paces y encontrar otras maneras de mostrarnos lo tanto que nos importamos, pero no se puede, hay muchos pequeños rencores de por medio sin resolver.

En la terapia psicocorporal tratamos la ira reprimida, la liberamos mediante juegos expresivos y ejercicios que liberan la contracción muscular y la espasticidad de los órganos involucrados, así como expresando nuestros resentimientos y aprendiendo a perdonar y perdonarnos. Lleva un tiempo aceptar nuestras frustraciones, lo que nos dolieron ciertas acciones y curar nuestras heridas, pero vale la pena pues recobrar la salud de nuestra ira es de suma importancia para alimentar nuestra capacidad de autoafirmación, decisión y carácter que necesitamos para vivir como queremos vivir, en armonía, en amor y haciendo lo que queremos hacer, esto es, en libertad.

*Mtra. Ruth Holtz, terapeuta psicocorporal, analista bioenergética, psicoterapeuta psicoanalítica. Orientadora cristiana. Informes y citas, días y horas hábiles a los tels. 3 30 72 54/044312 154 1940

Correo electrónico: biopsico@yahoo.com.mx

www.facebook.com/crecimientoemocionalintegral

Intégrate en el grupo www.facebook.com/LECTORES DE RUTH HOLTZ

Comentarios