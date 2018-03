Andrés Granier apelará sentencia

La defensa del exgobernador Andrés Granier se inconformó con la sentencia de 10 años y 10 meses de prisión contra su cliente. Eduardo Luengo Creel aseguró que el exmandatario recluido en el penal de Tepepen desde 2013, está “muy molesto y decepcionado”.

Además, demandó prisión domiciliaria para su cliente, porque ya sobrepasa los 70 años de edad, tal como se hizo con la maestra Elba Esther Gordillo.

La jueza tercera afirmó que el artículo quinto transitorio es poco claro, y lo estamos combatiendo por vía de amparo ya que hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ocurrió en el caso de la maestra Elba Esther Gordillo, sostuvo Luengo.

En entrevista para la radio local, Luengo sostuvo que Granier no practicó en malversación de fondos porque los recursos que no se aplicaron en Salud en ese año, se programaron para aplicarse en el siguiente; “por lo tanto no es peculado”, dijo el abogado quien anunció que apelarán a la sentencia.

Granier Melo entiende que la juez es una juez de consigna del gobierno de Arturo Núñez, no esperábamos otra cosa”, agregó Luengo Creel.

La defensa ventiló que, de entrada, hay una inconsistencia en la sentencia que se anunció ayer, “al ser la misma juez –Guadalupe Cadena Sánchez- la que lo absuelve del ejercicio indebido de funciones en pandilla y es la que también lo condena”.

Luengo Creel reveló que se presentó una solicitud de amparo en Coatzacoalcos, para que Granier cumpla su condena en la modalidad de “arresto domiciliario”, ante negativa de la juez para que el exgobernador goce de este beneficio.

Andrés Granier está en vísperas de cumplir 70 años de edad y con su salud quebrantada por la hipertensión arterial y una arritmia cardíaca.

Luengo enfatizó que el exgobernador quiere regresar a Tabasco para enfrentar la situación y demostrar que no cometió ilícitos.

