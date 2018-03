No concretamos las oportunidades dice El Piojo

Miguel Herrera aseguró que el América pudo quedarse con el resultado en el Clásico Nacional; sin embargo, afirmó que desafortunadamente no pudieron concretar varias de las oportunidades que generaron.

“Pudimos ganar el juego, desafortunadamente no las metimos y las que no metemos, no nos las valen”, declaró El Piojo, durante la conferencia de prensa tras el juego contra Chivas

Por otro lado, el timonel azulcrema destacó que el pensar en que hubiera pasado si existiera el VAR, pues dicha tecnología aún no se encuentra disponible en el futbol mexicano.

“No está (el VAR). Tenemos que concentrarnos en lo que hay ahorita, cuando llegue ayudará en otras cosas, pero ahorita no está, no te podría decir si el VAR estuviera funcionando, hubiera sido otra cosa. No podemos pensar en algo que no tenemos idea si va a llegar o no va a llegar aquí”, puntualizó El Piojo Herrera.

