Cambios en el gabinete, por una evaluación de desempeño: Nacho

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aseguró que los nombramientos por relevos en su gabinete corresponden a una evaluación permanente del desempeño de los funcionarios, y afirmó que no afectarán los objetivos de su administración.

“Se están evaluando las diferentes áreas, todos los secretarios lo saben, están sujetos a una evaluación de desempeño y aquellos que estén cumpliendo bien con su trabajo, se les hace el reconocimiento, y aquellos que no, se les pide que dejen el lugar para quien si quiera trabajar”, aseveró.

No obstante, indicó que no solamente se han dado cambios por la evaluación al desempeño, sino también porque se han presentado renuncias por motivos de carácter personal, como fue el caso de los titulares de Turismo y Salud.

Al ser cuestionado por los daños generados en un mural de la UdeC, el jefe del Ejecutivo estatal enfatizó que los actos de vandalismo no se permitirán, y aunque reconoció la necesidad por expresarse a través de estas manifestaciones, consideró que se deben utilizar espacios y lugares específicos para ello.

“Lamentablemente no es un tema nuevo (el vandalismo) cuando yo fui presidente municipal ‘pintarrajearon’ las bardas del Panteón Municipal, que no solamente es un espacio público, sino un espacio que debe respetarse, me parece una profunda falta de respeto (…), hay que seguir luchando contra esto y hacer un llamado para que nos conduzcamos con respeto, consideración a los edificios públicos, lugares que nos merecen respeto, obras de arte, etc.”, mencionó.

Por último Ignacio Peralta reconoció los resultados que en materia de seguridad se han generado durante la aplicación del Operativo Titán donde se coordinan acciones de los tres niveles de Gobierno.

“El operativo va bastante bien; sí tenemos una disminución (de los delitos), el propio Comisionado Nacional para la Seguridad, la semana pasada, hablaba de una reducción de más del 30 por ciento en la incidencia de homicidios dolosos”, comentó.

