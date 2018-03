Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

INVITACIÓN A DEBATE. Leoncio Morán, dirigente de MC, ha dicho que van con todo contra Fernando Moreno y que le van a ganar rumbo al Senado de la República. Ante esto, desde este espacio, les propongo a ambos actores sostener un diálogo o debate político para escuchar y confrontar posiciones. Locho es un tipo valiente, un buen polemista; en tanto, Fernando Moreno no rehúye ningún foro o tribuna y le gusta subirse al ring, así que no hay ningún problema. El Círculo de Analistas Políticos puede convocar a este debate y yo puedo ser el moderador. Aquí está la invitación para ambos. Para la sociedad colimense sería interesante y veremos de qué cuero salen más correas.

ANAYA EN VILO. Ante el extraño silencio de los gobernadores del PAN y de importantes actores de ese partido que lo han dejado a su suerte, se advierte la preocupación del candidato presidencial del PAN-PRD y MC, Ricardo Anaya, quien de forma nerviosa, se enreda en las explicaciones sobre las acusaciones ministeriales que lleva a cabo la PGR por lavado de dinero, por la compraventa simulada de una nave industrial y que lo tienen contra las cuerdas y a punto ya de ser defenestrado como candidato presidencial y se habla ya de su posible sustitución por otro perfil que no deje tan mal parado al blanquiazul en los comicios presidenciales. Entre los nombres que ya se barajan para relevar al llamado joven maravilla, figuran el exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ambicioso y muy protagónico, y hasta se habla del regreso triunfal de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, quien por si las dudas empieza a manejar el color azul en su mercadotecnia y eventos y hasta habla del pensamiento y las ideas “de Manuel Gómez Morín”, eso para congraciarse con las bases panistas, y golpear a Ricardo Anaya, con el tema de la ideología panista, pues Anaya se ha mostrado ayuno de ideas políticas propias y ya le probaron que en su presentación como candidato presidencial, además de imitar al desaparecido Steve Jobs, con su telepronter y micrófono inalámbrico y efectos especiales plagió ideas y conceptos de conferencistas internacionales de la talla de Tony Seba y Peter Diamandis, copiando de forma burda hasta los mismos ejemplos, fotos y argumentos, al aludir al crecimiento del número de autos en New York y también como la empresa Kodak pasó de lograr un récord de ventas a la bancarrota. El plagio de ideas revela lo tramposo que es Anaya, pero parece un delito menor, comparado con las graves acusaciones de la PGR que lo pueden llevar a prisión, con lo cual, automáticamente, ya no puede ser candidato y queda fuera de la contienda. Anaya es multimillonario y no cuadra su famosa declaración 3de3 con sus ingresos reales y su lujoso tren de vida que hacen palidecer a los magnates de la banca o los ricos petroleros texanos. Anaya sí es rico, no como otros.

VANDALISMO. Muy lamentables los actos vandálicos que dañaron el mural Autonomía Universitaria de Adolfo Mexiac, varias bardas del Estadio Universitario en el campus central, así como casas de los vecinos de la calle Luis Spota, que aparecieron vandalizados la mañana del sábado. Al respecto, la Coordinación de Comunicación Social de la casa de estudios condenó el acto y anunció que presentaría una denuncia penal. Las pintas con supuestos mensajes de “protesta”, con faltas de ortografía, aparecieron en el mural de piedra a un lado del Paraninfo Universitario y en las bardas de la avenida del Estudiante, que limitan el Estadio Universitario. En un comunicado, la máxima casa de estudios precisa que “apoya y siempre ha estado a favor de la libertad de expresión, así como del análisis y la libre discusión de las ideas, pero lamenta y condena que esas acciones se hagan vandalizando edificios y obras de arte que son propiedad de todos los colimenses”. Asimismo, se puntualiza que se presentará una denuncia penal contra los presuntos responsables, con el fin de que respondan por los daños ocasionados. El mural fue construido en 1987 como un gigantesco retablo de piedras de colores de la región, dando cuenta de la historia, de la educación y de la autonomía universitaria, destacando la efigie de Lázaro Cárdenas. La obra se fue integrando con bloques de un metro cuadrado, que luego se colocaron, uno a uno, conformando el mural, en los gigantescos muros a un lado del Paraninfo. Como muchos universitarios, yo fui testigo del proceso de elaboración de esta obra, siendo un estudiante de la Facultad de Letras y Comunicación. Fue una obra colosal, cuyo proceso les llevó varios meses al maestro Mexiac y a sus colaboradores. Esta obra es patrimonio de la universidad y del pueblo de Colima, por lo que son repudiables estos actos que dañaron esta obra cultural. Desde este sábado empezaron los trabajos de restauración por parte de estudiantes voluntarios y un equipo de arquitectos y expertos de la institución educativa.

Comentarios