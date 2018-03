PGR debe esclarecer presunto lavado de dinero de Ricardo Anaya: Abogados

Infoecos/Colima

La Procuraduría General de la República (PGR) debe esclarecer el presunto lavado de dinero del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, en caso de que no pueda acreditar el origen de su dinero.

Así lo manifestó cuestionado al respecto, el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima, Oswy Delegado Rodríguez, tras aclarar que a organización que preside es apartidista y plural.

A pregunta expresa sobre este tema, aclaró que no puede afirmar si existe lavado de dinero o no, pero insistió que si el candidato no pueda acreditar el origen de ese dinero con lo que se hizo de adquisición de bienes e inmuebles, corresponde a la PGR esclarecer ese presunto hecho delictivo.

“No dudamos que de esclarecerse no va acompañado solo de lavado de dinero, sino también de la delincuencia organizada en virtud de la existencia de varios actores que participaron para concretar dicha operación de un recurso con procedencia ilícita, maquillándola con probable procedencia licita”, apuntó.

En su opinión personal, consideró determinante que la PGR esclarezca este hecho y, en su momento, entregue Ricardo Anaya las pruebas necesarias para acreditar lo necesario.

“Por lo que hemos visualizado, esquemas y documentos públicos, es importante analizarlo y creo que por deducción queda claro y acreditado que sí existió la inversión de recurso de procedencia ilícita que posteriormente buscó convertirlo en lícito”, acotó.En caso de que se acredite el hecho, el líder abogado dijo que hay una violación y un delito respecto a la Ley Federal de Prevención, identificación de operación de recursos de procedencia ilícita, que se considera como un delito federal, ley fue publicada en el periodo oficial de la Federación desde octubre de 2012.

