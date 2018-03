Sin mujeres ¿Cómo sería la sociedad?

Imagina que tus maestras de la guardería y la escuela, tu enfermera, la señora de la tienda, la empleada del banco, no fueran a prestar sus servicios. Muchas instalaciones laborales quedarían desiertas, así como los hospitales, escuelas, centros de trabajo, empresas privadas y estatales: ¿Cómo sería la sociedad?

Inusual resulta esta nueva manera de conmemorar el 8 de marzo con participación en huelgas, marchas, movilizaciones, múltiples y diversas acciones, que reclaman la atención a los derechos porque las mujeres, como seres humanos, tenemos derechos políticos y civiles que todavía están pendientes para asegurar una igualdad en el futuro del desarrollo social.

Así fue la convocatoria de las mujeres de España para recordar la histórica fecha en 2018, con una huelga feminista en la cual se unieron otras féminas de 170 países que apoyaban inicialmente, al movimiento argentino “Vivas nos queremos”, convocado contra la violencia de género. Así se recoge en la historia y se prevé una huelga legal para reclamar igualdad real de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.

Las españolas argumentan que si “ nosotras paramos, se para el mundo”, y proponen no olvidar aquella acción de 1975, cuando diez islandesas se pusieron en huelga para reivindicar su desarrollo individual y social en igualdad con los varones. No solo no fueron a trabajar, sino que dejaron a los hombres al cuidado de los hijos e hijas. La convocatoria paralizó el país y visibilizó el trabajo no siempre reconocido de la mitad femenina de la población. Lo ocurrido supuso un primer paso en la emancipación de las mujeres y abrió los ojos a muchos hombres de un país que, desde entonces, es referencia mundial de la lucha por la igualdad. https://www.20minutos.es/noticia/

En otras partes, las mujeres rurales y urbanas reclaman adecuarse a los cambios que imponen las transformaciones de la economía, la sociedad y reconocen con el lema de “Ahora es el momento”, para conmemorar la fecha. Mientras en los Estados Unidos de Norteamérica, se desarrollan campañas sobre complejos temas que afectan a las féminas y transitan desde el acoso sexual, la violencia de género hasta el feminicidio, que incluye la necesidad imperiosa de la igualdad de remuneración y la representación política de las mujeres, porque como se sabe, desde tiempos inmemoriales las mujeres cobran menos por igual trabajo, aunque en muchas ocasiones tienen mejor capacitación cultural y profesional.

ONU Mujeres también se pronuncia para reflexionar sobre los progresos alcanzados, aseguran la posibilidad de manifestarse a favor del cambio y para “rendir homenaje a las mujeres ordinarias y extraordinarias que han cambiado el mundo a través de sus palabras y acciones”.

Auspiciado por la Asociación Mujeres agente de cambio A C., y como parte de la conmemoración, se desarrolló en Colima un encuentro de reflexión entre mujeres con diversidad de intereses políticos, a partir de palabras claves como equidad e igualdad; libertad y autonomía y el necesario empoderamiento que reclaman los derechos humanos y civiles aprobados en la Constitución de México y en convenciones internaciones como CEDAW, Belén do Pará o de Beijing.

Se fundamentó la reflexión para reconocer la importancia de las cuotas de género y de edad, afín de ejecutar medidas afirmativas temporales que propicien alcanzar nuevos logros en la participación política de las mujeres en 2018.

Asimismo, comenzaron los trabajos para presentar un Manifiesto de cultura de paz, porque urge encontrar nuevos caminos ante los tiempos electorales que se avecinan y porque se requiere, que la ciudadanía reflexione su voto en un ambiente de paz, tolerancia, equidad y no violencia.

Convencidas que el silencio es la causa principal para perpetuar abusos y desigualdades que imponen las tradiciones patriarcales, este 8 de marzo trae novedades en la convocatoria, desde huelgas hasta encuentros de reflexión, lo importante es participar como seres humanos que existen con voz y voto.

@Letra Clara

*Maestra en Ciencias de la Comunicación

