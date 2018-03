Tengo mi conciencia tranquila: AMLO

Baja California

Luego de que el aspirante a la candidatura presidencial por la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, calificó a su opositor de Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, como un fantasma fiscal, este último respondió que tiene su conciencia tranquila y está al corriente del pago de sus impuestos.

Previo a una reunión con empresarios en Tijuana, Baja California, el tabasqueño ofreció una rueda de prensa en la que se dijo una persona políticamente expuesta y, por tal motivo, se conoce todos los bienes que tiene y cómo los ha conseguido.

“Dice Meade que yo soy un fantasma fiscal, pero tengo mi conciencia tranquila. Si no pagara impuestos, imagínense lo que estarían sacando, porque ellos tienen toda la información, yo he sido investigado por años, lo he dicho en muchas ocasiones, revisan hasta la basura de mi casa”.

