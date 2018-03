Análisis Político: Programa Estatal para la Prevención

El consumo y el abuso de drogas en los últimos años se ha ubicado en el contexto nacional como uno de los problemas de salud y seguridad pública de mayor relevancia debido a las circunstancias sociales, en donde miles de jóvenes adictos estudiantes o no, están siendo encarcelados e involucrados en robos o en homicidios, la detección del uso de las drogas y alcohol se desprende de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que publicó recientemente la Comisión Nacional contra las Adicciones en el periodo 2016-2107.

Para dimensionar mejor la gravedad de esta problemática que es a nivel nacional e internacional, basta señalar que de acuerdo con el Informe Mundial de Situación sobre Alcohol y Salud, elaborada por la Organización Mundial para la Salud (OMS) el consumo a nivel global ya va desde los 12 años. En Colima ya tenemos casos de jóvenes que están internos para su rehabilitación por alcoholismo y drogadicción con edades de 11 y 12 años y esto ya debería ser un foco rojo para miles de familias, además, en los centros de prevención municipal hay jóvenes alcoholizados o drogados que han sido detenidos hasta por diez veces en solo seis meses, sin embargo, no hay seguimiento, aun cuando pueden ser los probables delincuentes en un futuro.

Pero Colima tiene menores problemas en este sentido que la mayoría de las entidades del país respecto a las adicciones, principalmente destacan ahora el consumo de alcohol y drogas, según médicos del área. Por tal motivo, la semana pasada, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, realizó una reunión estatal para analizar la problemática conjuntamente con la Comisión Estatal contra las Adicciones, dependiente de la Secretaría de Salud en Colima, pues ambas instituciones pretenden cerrar filas y buscar mejores alternativas en materia de prevención en los diferentes municipios.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, está por concluir el proyecto integral del Programa Estatal para la Prevención del Delito, en donde pretenden vincular a las instituciones de los tres niveles de Gobierno para que, en forma conjunta con las organizaciones sociales, empresariales y de servicios, apoyen las diferentes medidas en favor de la juventud, de las familias y de la sociedad sobre todo porque incide en los problemas de seguridad pública, ya que el mayor índice de robos en las colonias son precisamente de personas con problemas de adicciones, es decir, roban por su adicción.

Un problema que ha disparado esta problemática es también la facilidad para la expedición de licencias municipales para la venta de cerveza y vino, pues son más fáciles de conseguir que para la apertura de una empresa, pues venden cerveza cerca de escuelas o centros de convivencia social, además continúa la apertura de nuevos bares que están funcionando hasta las seis de la mañana, aun cuando el reglamento sea hasta las dos o tres horas de la madrugada, pero pagando en forma extra se prolonga el servicio, este es un serio problema que solo los municipios y no el gobierno federal ni del estado pueden controlar, pues los alcaldes ven ingresos extraordinarios con las horas extras y poco a poco han sido más tolerantes con las tiendas de abarrotes y comercios que venden las 24 horas del día vino y cerveza. Algo debe hacerse al respecto en forma conjunta entre los tres niveles de Gobierno, no está mal la apertura de bares pero deben ser regulados con tendencias sociales mediante ciertos horarios, además de ser supervisados, ya que en la mayoría asisten muchísimos jóvenes menores de edad porque no hay supervisión adecuada.

Se sabe que el Programa Estatal de Prevención pretende vincular más a todas las dependencias federales, del Gobierno del Estado y ayuntamientos para conjuntar y coordinar todos los esfuerzos para bajar los índices de alcoholismo y drogadicción, logrando así mejores expectativas para el futuro, pues en la actualidad tanto en escuelas y en las propias familias preocupa que jóvenes desde 11 años ya tengan graves problemas de adicciones provocando violencia familiar y social.

El consumo de drogas en Colima va en aumento de manera sigilosa, sobre todo entre la población juvenil, principalmente estudiantes de secundaria y bachillerato.

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) que comprende al año 2016, el consumo de drogas en Colima se incrementó de forma considerable en los últimos nueve años.

Según las estadísticas, en el 2008 la incidencia era de un 2.4 por ciento y en el 2016 llegó al 12 por ciento, es decir, el aumento fue de un 400%.

Colima es uno de los cinco estados del país con el mayor con­sumo acumulado de marihuana, cocaína y estimulantes del tipo anfetamínico.

En el consumo de marihuana, Colima tiene un porcentaje de 10.8%, lo que lo ubica en el quinto más alto del país, mientras que en consumo de cocaína la entidad tiene un porcentaje de 4.9 por ciento. Sobre el uso de anfetaminas, la entidad es la segunda en el país con la mayor incidencia en el uso de esta sustancia.

El 12 de julio de 2017, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez declaró que el consumo de drogas era uno de los factores que agudizaba la violencia en Colima, sin embargo, hasta la fecha no existe una política emergente para atender la problemática que ha aumentado en los últimos años.

De acuerdo a las cifras que manejan los Centros de Integración Juvenil, en el 2017 ingresaron al mes a dicho centro un promedio de 40 personas que buscaban rehabilitarse, sin embargo, el 50 por ciento no logró su objetivo y recayó nuevamente en el consumo de algún enervante.

La mayoría de los afectados tienen entre 10 y 17 años de edad, es decir que en la última década las edades de consumo afectan a los preadolescentes y adolescentes.

