Un futuro mejor para mis hijos, mi lucha diaria: María de Jesús

El esfuerzo que a diario realiza la joven María de Jesús Mendoza Guizar, originaria de Coalcomán, Mich., y con 12 años de residencia en Tecomán, tiene un solo objetivo: lograr que la ciencia médica encuentre y cure a dos de sus tres hijos que nacieron ciegos.

Vecina de la calle Genaro Vázquez, de la colonia Miguel Hidalgo, Ma. de Jesús Mendoza forma parte del grupo de mujeres que demuestran fortaleza ante la adversidad de la vida al tener en su hogar a dos de sus pequeños hijos sin visión.

Sobre su caso, comenta tardó cuatro años para tener hijos, hoy su hijo mayor de nueve años está bien, José Ángel tiene cuatro años y la niña Kendra Ivet, a ellos no se les desarrolló bien su pupila, “ella no ve al cien, pero logra ver algo”, aclara.

Comenta que aún no se tiene el diagnóstico sobre la enfermedad de los dos pequeños, “solo me dijeron en un hospital en Guadalajara que es el gen de la visión que no se desarrolla bien; a la niña sí se le desarrolló y al niño no, y queremos hacerles un estudio para ver cuál es el problema, pero se nos complica porque cada visita son ocho mil pesos lo que se paga”.

Como madre, como mujer, Ma. de Jesús dice que da todo su esfuerzo a diario y dedicación por sus hijos: “Uno le hace la lucha para llevarlos a la escuelita del CAM y pues los han ayudado mucho, y este año el niño va a entrar al kínder normal, aunque con mucho esfuerzo porque las directoras no quieren recibirlos”, lamenta.

Su ilusión como madre de dos niños ciegos es que tengan un futuro mejor, “siempre me he dedicado a ellos y pues ahí van, no digamos que al cien, pero vamos avanzando con ellos poco a poquito”, señala finalmente.

