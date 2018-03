Periodistas acusan a legislador ruso de acoso sexual

Moscú

Al abordar las denuncias de acoso sexual contra un importante congresista, el presidente del Parlamento ruso desestimó el miércoles los señalamientos, diciendo que si alguien se siente en peligro trabajando en la Duma, debería conseguirse otro empleo.

Las declaraciones de Vyacheslav Volodin llegaron después de que tres periodistas hicieron acusaciones contra Leonid Slutsky, jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Duma.

Farida Rustamova, del servicio ruso de la BBC, dijo en un despacho publicado el martes que durante una visita a la oficina de Slutsky, en marzo de 2017, le pidió dejar a su prometido, y luego “puso su mano en mi región baja”.

La periodista dijo que grabó los comentarios del congresista. La BBC no ha difundido el audio, pero publicó una transcripción.

Rustamova no quiso hacer declaraciones para The Associated Press, pero en un mensaje de Facebook dijo que teme por su seguridad porque Slutsky es un político influyente y tiene “amigos poderosos”.

Su historia sigue al relato de Daria Zhuk, productora en la estación de televisión Dozhd, quien grabó un videomensaje para Slutsky, donde lo acusa de usar un lenguaje vulgar y de tratar de tocarla y besarla en los estudios de la televisora en 2014.

“Solo tengo una pregunta: ¿todavía va a seguir negando esto? ¿No se avergüenza de estar trabajando en el Parlamento y comportarse de esa forma?”.

Por su parte, Yekaterina Kotrikadze, subdirectora en RTVI TV, dijo que Slutsky la puso contra la pared y trató de besarla estando en la oficina de ella en 2011.

