Camino Real: =¿POR QUÉ NO DEFIENDEN A ANAYA? =¿GRATIS, ALCALDE? =DANIA GANARÍA DE CUALQUIER MODO

El candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya (a) Güero Angustias, ya no siente lo duro cuanto lo tupido de las investigaciones por fraude -que cada día son más-, que pesan en su contra, principalmente por el lavado de 54 millones de pesos que ahora descansan tranquilamente en su cuenta bancaria personal, escándalo que contrasta con su discurso político que se basa en el combate a la corrupción. Pero lo que más llama la atención es que hasta el momento no hay voces de peso que defiendan al “joven maravilla” de los cochupos que fraguó con su amigo de la infancia, el empresario de dudosa reputación Manuel Barreiro, quien en estos momentos ha de andar a salto de mata por la Sierra Gorda porque un juez le negó el amparo contra la justicia que le quema los talones.

Pero lo que hasta ahora se sabe de Anaya es solamente la punta del iceberg (ya sabemos que de esas masas de hielo solo se ve cosa del diez por ciento, pues el resto permanece bajo el agua), porque según autoridades fiscales, las huellas del panista que quiere ser presidente de la República, están por todas partes, de ahí que nadie se sorprendería de que en cualquier momento la coalición PAN-PRD-MC destituya al Güero y ponga, digamos, a Miguel Mancera en lugar del que se quiso pasar de vivo.

Según las malas lenguas, ese escándalo puede salpicar de cochinadas a personajes colimenses encumbrados en la política, por eso vimos cómo el esbirro del senador Jorge Luis Preciado, el diputado Luis Ladino, con una cartulina trató de desviar la atención del tema de lavado de dinero, mientras que su jefe político se desgañitaba en el Senado para pedirle al gobernador que mostrara una lista de lavadores de dinero.

Sin embargo, ni Preciado ni ningún panista de peso han hecho algo por defender la causa de su abanderado a la Presidencia de la República ¿Será que no quieren mancharse sus pulcras vestiduras ante la proximidad de las elecciones? ¿Será que conocen la veracidad de las acusaciones que le hacen al Rickis Anaya?

Pronto sabremos en qué termina la investigación contra los queretanos que pretendieron tapar sus fechorías montando una carpa política.

MESÓN

El alcalde Héctor Insúa echa la casa por la ventana para la tercera edición del Festival del Volcán que incluye más de 230 eventos “gratuitos y más de 2 mil artistas, entre otros Jarabe de Palo, Hello Seahorse, El Gran Silencio, Enjambre, Diego El Cigala, Río Roma, La Sonora Santanera, Aleks Syntek, Mariachi Gama 1000, Little Jesus, Sabino, lo que queda de Bronco y Lupita D’Alessio, etc… Pero no me diga que “gratuitos”, alcalde, no me diga que no cobran un solo centavo los solistas y los grupos que actuarán… Que usted les pague con dinero del tesoro público y los presente “gratis” al público no quiere decir que a los colimenses que pagamos impuestos no nos cuestan… Merecemos una explicación acerca de cuánto nos cuesta el festival, que no porque no se cobre nada en taquilla de los foros quiera decir que es gratis… Esa gratuidad es una mentira, como mentira sería decir que usted, alcalde, gastando dinero del pueblo no busca simpatía popular para relegirse… VERDAD DE DIOS que Dania Ivette Puga Corona ganaría la diputación local aunque fuese candidata por el principio de mayoría relativa y no le aunque la hayan detenido por robo… Recuérdese que Dania fue detenida por la Policía por robar artículos de belleza de una tienda departamental, lo que no obsta para que conste que el PAN la propone para diputada plurinominal… ¿Por qué ganaría Dania aunque fuera por el principio de mayoría?, pues porque, con sus antecedentes, tendría los votos de esa masa popular que defiende a los delincuentes apedreando policías, de esa gente que ven un vehículo ardiendo y, en vez de sacar a los que están en llamas, cometen rapiña, de esas personas que no quieren al Ejército y a la Marina en las calles atrapando maloras, de esos que están de plácemes desde que entró en vigor la ley del nuevo sistema de justicia penal que echa a la calle a los malhechores… Esos que, me temo, ya hacen mayoría en este país, y con gusto votarían por una ratera para diputada… ¡Arrieros somos!

Comentarios