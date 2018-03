FARC se retira de la carrera presidencial en Colombia

Bogotá

La exguerrilla FARC anunció este jueves su retiro de la carrera presidencial en Colombia por los problemas de salud de su líder y candidato, Rodrigo Londoño (Timochenko), internado en un hospital en Bogotá.

“La cirugía practicada en el día de ayer (…) nos ha llevado a declinar nuestra aspiración presidencial”, dijo el excomandante rebelde y candidato al Senado, Iván Márquez, en rueda de prensa.

Timochenko, de 59 años y a quien las encuestas no le daban ningún opción de llegar a la presidencia, fue operado el miércoles de una compleja cirugía de baipás coronario, de la que según los médicos se recupera de manera satisfactoria, tras sufrir un infarto el 1 de marzo.

Márquez afirmó que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido del acuerdo de paz de finales de 2016, continuará en la contienda legislativa del domingo y no descartó apoyar a alguno de los aspirantes presidenciales en los comicios del 27 de mayo.

“El no participar en la contienda presidencial de manera directa y con candidato, no quiere decir que no asumamos también una vocería frente a los demás candidatos”, sostuvo.

El exnegociador de los rebeldes comunistas no dio luces sobre a quién podrían respaldar, aunque aseguró que no han iniciado conversaciones con ningún partido.

Márquez reiteró el llamado de la FARC a un “gobierno de transición” que garantice la implementación del acuerdo de paz.

Los analistas coinciden en que el respaldo de la FARC a otro candidato puede ser una especie de “abrazo de oso”, por la mala imagen que tienen los colombianos de la otrora guerrilla por sus crímenes durante medio siglo de conflicto armado.

El presidente Juan Manuel Santos, quien en su momento consideró prematura la candidatura de Timochenko, reaccionó al anuncio: “Es comprensible, entre otras cosas porque una operación de corazón abierto – y me alegra mucho que le haya ido bien – es de marca mayor”, dijo el mandatario.

Comentarios