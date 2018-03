Política social hacia las mujeres va más allá de la AVG: Nacho

Infoecos/Colima

Previo a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez afirmó que su administración ha avanzado en la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y todavía se atienden varios de los asuntos que exige este protocolo.

Sin embargo, precisó que la política pública de su gobierno en materia de equidad de género y eliminación de la violencia va más allá de la AVG.

“La Alerta de Violencia de Género ocasionó toda una serie de comentarios, reaccionamos desde antes de la alerta avanzando en las propias exigencias, independientemente de la alerta, nuestra política en materia de equidad de género y la política para eliminar la violencia intrafamiliar, agresiones y la violencia particularmente contra la mujer es una política que no depende de la AVG”, aseguró.

En este sentido, el mandatario estatal afirmó que existe un avance importante, el cual forma parte de una política pública del Gobierno del Estado, independientemente del tema de la Alerta de Género.

Al ser cuestionado sobre si las acciones del Gobierno han funcionado de manera adecuada, ya que se considera a Colima como una de las entidades con mayor número de homicidios dolosos de mujeres, comentó que lo hecho y lo que se ha avanzado, “es importante y que son pasos que se han dado contundentemente en la dirección correcta. También debemos reconocer lo que está pendiente en la agenda”, resaltó.

“Lo que sí podemos decir es que tenemos homicidios dolosos de mujeres por alguna comisión de algún ilícito o por alguna situación muy particular; también tenemos feminicidios, es una situación que trae una dinámica y tendencia que no depende específicamente del tema de la alerta; estamos trabajando en materia de seguridad para restablecer el estado de derecho y que con esto quede claro que no hay impunidad y más en el caso de mujeres”, reconoció.

