Arnoldo Delgadillo gana Concurso Estatal de Oratoria

Con los temas “La influencia del Profesor Gregorio Torres Quintero en la educación” y “Literatura Colimense Histórica y Contemporánea”, Arnoldo Delgadillo Grajeda obtuvo el primer lugar del Segundo Concurso Estatal de Oratoria Prof. Gregorio Torres Quintero, convocado por el Congreso del Estado a través de la Comisión de Educación y Cultura.

Al sumar 321 puntos, Delgadillo superó en la fase final a Ilenia Lizette Vázquez Sánchez, quien fue segundo lugar con 318 puntos; el tercer sitio lo obtuvo Manuel Sebastián Alcaraz Cabrera, con 259 puntos, y Carlos Francisco Garcianava Requena, con 212 puntos, se hizo acreedor a una mención honorífica.

En su mensaje, el diputado Joel Padilla Peña, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, manifestó que la oratoria es la habilidad de hablar con elocuencia, de conmover y convencer por medio de la palabra, pudiendo ejercerla de manera social, pedagógica, política, religiosa, militar, artística y empresarial.

“Esta disciplina debería ser de enseñanza obligatoria en escuelas y universidades, puesto que comunicar, convencer y emocionar a un auditorio numeroso o de una sola persona, es imprescindible tanto en nuestra vida personal como profesional, desde exponer un trabajo escolar hasta presentar un proyecto o realizar una entrevista de trabajo. Hablar en público adecuadamente nos abre las puertas del mundo”, dijo el legislador.

Añadió que en este Segundo Concurso Estatal de Oratoria Prof. Gregorio Torres Quintero, las y los jóvenes colimenses demuestran su gran talento en el arte de hablar, sus habilidades de comunicación, manejo del lenguaje y puesta en escena, compartiendo discursos creativos, imaginativos y persuasivos en catorce temas de vanguardia.

Joel Padilla les recordó a todos los participantes que las revoluciones profundas, de largo curso y huella duradera, no las hacen escritores, sino oradores, por lo que felicitó a quienes se dedican al arte de la palabra.

Diana Amparo Maldonado Enríquez, ganadora del primer lugar en el Primer Concurso Estatal de Oratoria 2017 y presidenta del jurado, manifestó que la oratoria es el lumen que disipa la penumbra de mentes obnubiladas, pero que sea la verdad de la palabra, la daga sagrada que hienda pensamientos y sentimientos, en busca de la virtud de los seres humanos.

Al dirigirse a los jóvenes concursantes, Diana Maldonado les dijo que al igual que en la Roma antigua, “son ustedes los iuvenis, los que contribuyen, hoy lo hacen como oradores, adquiriendo el compromiso que dictó el maestro Muñoz Cota: el hombre es su palabra, o como bien mencionó la maestra Alicia Pérez Salazar: el hombre y la mujer son su palabra.

“Jóvenes participantes, en su discurso levanten la voz, pero no como un ruido estridente que sólo cause malestar y reproche; levanten la voz con discursos que alumbren los ergástulos de la conciencia de hombres y mujeres; levanten la voz con discursos que germinen aún en las miasmas de la conducta humana; levanten la voz porque ser mexicano no es sinónimo de corrupción o violencia, levanten la voz porque ser mexicano es estudio, trabajo y esfuerzo”, aseguró.

Tras la premiación a los tres primeros lugares, entre los que se distribuyó una bolsa de 20 mil pesos en efectivo, el diputado Federico Rangel Lozano, a nombre de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura, expresó que el poder de la palabra se manifestó a plenitud, con una demostración del conocimiento y sensibilidad de los temas locales, nacionales y universales.

Persuadir, convencer y vencer con la palabra en lo positivo es plantearse un reto, enfrentarlo y dedicar tiempo y esfuerzo para llegar a la meta y estar en esta emblemática tribuna del estado, que es el Poder Legislativo, indicó Rangel.

“Son ustedes la voz inspiradora para la sociedad, por lo que felicitamos a todos los participantes, sus familiares, amigos y el público que nos hace el honor de acompañarnos. Requerimos de gente como ustedes, comprometida con las causas más nobles y generosas; nuestro reconocimiento extensivo al jurado por su labor profesional e imparcial”, añadió.

En su mensaje, el secretario de la Juventud del Gobierno del Estado, Gamaliel Haro Osorio, integrante del jurado calificador, reconoció que se continúe cultivando el arte de dar a conocer mediante la palabra, la historia de Colima, “nuestras raíces y sobre todo honrar este año al Profesor Gregorio Torres Quintero, ícono y orgullo de nuestro estado”.

Al ganador de la mención honorifica, la Secretaría de la Juventud, como motivación a su esfuerzo, le otorgó un incentivo de una noche para dos personas en el Hotel Playa de Oro en Manzanillo, para que sea una motivación especial y continúe preparándose para que el año próximo siga participando.

También brindó un reconocimiento especial y un estímulo de una cena para cuatro personas en el restaurante que ella elija, a Perla Patricia Ávalos Calvillo, joven con discapacidad auditiva que participó en el concurso, pues “queremos que seas ejemplo para la juventud del estado de Colima, y que más jóvenes colimenses vean que no hay limitaciones, sino motivaciones para superarse y trascender.

Además de los diputados Joel Padilla, Federico Rangel y José Adrián Orozco, presidente y secretarios de la Comisión de Educación y Cultura también asistieron los legisladores Juanita Andrés Rivera y Francisco Javier Ceballos, así como Rubén Pérez Anguiano y Sofía Gutiérrez Larios, destacados oradores que han logrado el primer lugar nacional de oratoria en diferentes épocas.

Destacan alumnos del IJM en concurso de oratoria

Como parte de su fiel compromiso con el desarrollo de los jóvenes, así como su incursión dentro de actividades que propicien su participación en temas que atañen a Colima, el instituto José Martí tuvo una destacada participación en el Segundo Concurso Estatal de Oratoria Prof. Gregorio Torres Quintero.

El alumno de bachillerato popular No. 1 de dicho instituto, Héctor Rogelio Fernández Rodas, participó con el tema “¿Qué políticas públicas propones para erradicar la corrupción?”; Carlos Francisco Garcianava Requena, estudiante de la Licenciatura en Fisioterapia, con el tema “Influencia de Gregorio Torres Quintero en la educación”; y Perla Patricia Ávalos Calvillo, alumna de la Licenciatura en Educación Preescolar, con el tema “¿Qué propones para el desarrollo del estado?”.

Héctor Fernández mencionó algunas propuestas ante las políticas públicas en contra de la corrupción. Carlos Garcianava presentó firmeza y respeto al hablar de la trascendencia de Gregorio Torres Quintero en la educación.

Finalmente, Perla Ávalos realizó con demasiado esfuerzo y posicionó la comunidad silente ante el Congreso del Estado.

El director adjunto del Instituto José Martí, Marcos Daniel Barajas Yescas, mencionó que la presencia y profesionalismo se destacó fuertemente en nombre de este instituto, y afirmó sentirse orgulloso. De igual manera, expresó su felicitación a todos los jóvenes que participaron en el Segundo Concurso Estatal de Oratoria, quienes demostraron su habilidad de la elocuencia, persuasión y convencimiento en su discurso, así como sus conocimientos sobre el estado de Colima.

De esta manera es que los alumnos Carlos Garcianava y Perla Ávalos, resultaron ganadores. El primero obtuvo el cuarto lugar así como una mención honorifica. De igual manera se entregó un reconocimiento especial a Perla, por su participación en dicho evento.

Los alumnos Carlos Garcianava y Héctor Fernández mostraron su agradecimiento al Instituto por el apoyo y seguimiento para su participación, y a su vez a su asesor Jorge Orozco. Perla Ávalos manifestó su agradecimiento con sus padres y su intérprete y asesora, Hilda Villanueva.

