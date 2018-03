Camino real: =Tigre suelto; país secuestrado =Tania y el berrinche de JLP =Competencia de pachorrudos

De que todavía es muy peligroso para México, se ha encargado de reafirmarlo el propio Andrés Manuel López Obrador. Eso que ni qué. Lo hizo con la metáfora (¿o será más apropiado llamarla fábula?, lo que sea, lo dejamos para después) del tigre suelto que les soltó, valga la redundancia, a los atónitos banqueros de México en Acapulco.

En las últimas semanas, Andrés Manuel se había portado más dócil que un cachorro de angora y llegó al grado de emprender una insólita defensa del presidente Peña Nieto ante los embates del candidato panista, Ricardo Anaya, que anda como pollo descabezado. Pero esa es otra historia.

Esa etapa pacifista y legalista terminó pronto y, como la cabra siempre tira al mote, López Obrador volvió a lo suyo con la mentada fábula (¿o será metáfora?) del tigre sin amarras, recuperando con ello aquella fama de político destructivo y antiinstitucional.

En efecto, luego de semanas de portarse muy amable y hasta cotorrísimo con Peña Nieto, soltó, ante los banqueros reunidos en Acapulco, que si gana y se reconoce su triunfo, habrá una transición pacífica del poder; pero advirtió que si le vuelven a hacer fraude electoral, no intercederá para calmar al tigre que se soltará furibundo. ¿Qué quiso decir con eso?

¿Quiso decir que en las dos elecciones presidenciales precedentes ganó y le hicieron fraude pero que una tercera vez no lo tolerará? ¿Quiso decir que volverá a perder pero que usará otra vez el argumento del fraude para armar borlote? ¿Quiso incitar a la violencia de sus fans desde antes de las elecciones? ¿Quiso deslindarse desde ahora de la violencia que ya está planeada, platicada y lista para su operación?

Los seguidores de López Obrador quedan avisados y el país también de que hay un candidato que lo tiene secuestrado. Nomás faltó que les dijera a los banqueros: o gana ya saben quién, o no se le van a acabar.

MESÓN

El CEN del PAN bajó a la cleptómana Tania Puga de la candidatura a diputada local plurinominal, para berrinche de su patrocinador Jorge Luis Preciado… Al hacer el anuncio, Preciado no quiso ocultar su contrariedad por el descontón del CEN a Tania, pues de haberlo querido, habría podido y nos hubiésemos ahorrado este penoso comentario… Preciado dijo que Tania era muy trabajadora en las tareas del partido, que los hechos de robo de que fue acusada ocurrieron hace diez años y que de eso solo había de por medio un señalamiento de la Procuraduría… O sea, puras babosadas de Preciado… Tania Puga fue pillada con las manos en la masa robando artículos de “belleza” en una tienda Walmart, cuyos vigilantes la entregaron a la Policía Preventiva y ésta la puso a disposición de la Procuraduría, que a su vez la consignó a un Juez… Y el juez la dejó en libertad bajo fianza… Así las cosas. Por individuos como Preciado es que no se acaba la corrupción en el sector público… EN LAS OBRAS de remodelación de la Calzada Galván y de la llamada glorieta del DIF -a cargo del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Colima, respectivamente-, parece darse una reñidísima competencia de pachorra entre las entidades ejecutoras… Esa lentitud provoca un desmadre cotidiano en el tráfico vehicular desde el septiembre, en el caso de la Calzada, y desde diciembre, en el de la glorieta… En esta lamentable historia queda constancia de que ambos -Gobierno estatal y municipal- no fueron buenos ni para ponerse de acuerdo para primero hacer una obra y después la otra, en aras de no fastidiar a los ciudadanos… El caso es que hasta ahora ninguno le apura, como que tienen miedo de terminar antes que el otro… ¡Arrieros somos!

