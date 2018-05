Colegiaturas de universidades, deducibles de impuestos: Meade.

Ciudad de México

José Antonio Meade se comprometió este martes a volver deducibles de impuestos las colegiaturas de universidades, así como a incrementar de 25 mil a cien mil el número de escuelas de tiempo completo y a garantizar la enseñanza del idioma inglés en las primarias públicas.

El candidato de la coalición Todos por México participó en el foro “10 por la Educación”, convocado por diversas organizaciones de la sociedad civil, en el que reiteró su compromiso de que las y los niños del país cuenten con una preparación académica de excelencia, al tiempo que arremetió contra Andrés Manuel López Obrador por privilegiar sus intereses políticos sobre la educación de calidad.

Meade anunció la creación de una nueva instancia pro docente, que en su gobierno se encargará de revisar los programas de las normales, a fin de garantizar que los maestros que de ahí egresan sean los más preparados para enseñar a los niños mexicanos en las aulas.

Ante diversos expertos en docencia y pedagogía, Meade enfatizó que en su gobierno las normales formarán maestros expertos en la enseñanza del idioma inglés, a fin de que los niños mexicanos puedan aprender un segundo idioma.

“Hay que reconocer que va a costar trabajo, hay que reconocer que no hay atajos y hay que reconocer que la única forma de asegurar que éste no sea un planteamiento retórico, que éste no sea un planteamiento de propaganda, sino que sea de fondo un compromiso con una nueva generación de mexicanos preparados para ser exitosos en el mundo global”, subrayó el candidato ante expertos en el rubro educativo.

El candidato de la coalición Todos por México reconoció el esfuerzo de los docentes y su compromiso con la educación de excelencia con mejores salarios.

El abanderado presidencial se pronunció por continuar con la evaluación docente. Explicó que no se trata de un mecanismo punitivo, sino de una herramienta que permita garantizar que el sistema educativo está funcionando y para que el gobierno cumpla con su obligación de modernizar y fortalecer a las escuelas normales.

Meade expresó que los maestros tienen que aprovechar la capacitación continua que ofrece el Estado, ya que, de otra forma, no evolucionarán, quedarán marginados y fuera de la estructura educativa.

El candidato dijo que, como presidente, mantendrá diálogo y apertura con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Expresó que esa cercanía se realizará bajo la premisa de que no hay marcha atrás en la Reforma Educativa. “Cualquiera que pueda poner por delante esa apuesta, que es la del futuro del país, cualquier otro interés, está traicionando a las niñas y a los niños”, advirtió el abanderado del PRI, PVEM y Nueva Alianza.

José Antonio Meade reconoció que la legislación en la materia tiene que madurar y, en el futuro, se podrán realizar ajustes. Sin embargo, manifestó que el debate en estos momentos tiene que poner al centro la excelencia académica de los estudiantes y la capacitación continua de los maestros.

Meade afirmó que México no está dispuesto a tolerar a nadie que pretenda someter la educación a sus intereses políticos. En este sentido, condenó que Andrés Manuel López Obrador no haya aceptado la convocatoria al foro “10 por la Educación”.

“No nos hagamos bolas, lo que hoy está en la boleta es la decisión fundamental de quién está al centro del sistema educativo, si los intereses políticos o los intereses de las niñas y los niños”, advirtió.

