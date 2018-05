Héctor Insúa se olvidó de los mercados: Locatarios.

Infoecos/Colima

Locatarios del Mercado Constitución repudian que exista una posibilidad de que el alcalde con licencia, Héctor Insúa García, se pueda reelegir, ya que en los últimos dos años no han recibido atención alguna de su parte, por lo que se dicen temerosos de que el panista continúe en el cargo.

En entrevista, Adriana Madrid Pérez de León, líder de los locatarios del Mercado Constitución, aseguró que es una incongruencia realizar los Festivales tanto del Volcán como de la Luz, sin embargo, apuntó que por dar prioridad a unos proyectos, se olvidó de los mercados.

¿Cómo ensalza una ciudad si los mercados los deja a un lado? Cuestiona la afectada, “nos sentimos olvidados porque allá avientan la casa por la ventana y acá no nos apoyan. La Ciudad de las Luces bien alumbrado, es momentáneo porque los demás días quedamos a oscuras”.

Madrid Pérez de León afirma que nadie discute que son buenos los eventos y que los proyectos son para la diversión de la población, “pero muchas partes de la ciudad necesitan apoyo y no podemos olvidar que hay otras administraciones que sí han apoyado a los mercados”.

Por su parte, Isaac Ladino Cisneros, secretario de Finanzas de la Unión de locatarios del Mercado Constitución, aseguró que la instalación eléctrica del mercado en general está en condiciones pésimas.

“No tenemos luces, no las reparan, con nuestro dinero arreglamos los postes y el ayuntamiento no nos responde en nada absolutamente”, afirmó el locatario afectado, quien agregó que no se cuenta con vigilante ni con apoyo por parte del ahora candidato a la Alcaldía, Héctor Insúa.

Indicó que en lo que va de la presente administración no ha recibido ni siquiera una visita de la persona que es encargada por parte del ayuntamiento capitalino de los mercados:

“Nunca nos visitan, aquí vienen solo cuando necesitan el voto, pero el resto del tiempo no vienen (…) aquí en el mercado estamos muy molestos con él (Héctor Insúa), era por ejemplo de que nos visitara, que viniera a ver qué nos falta” afirmó.

De igual manera, la locataria Margarita Meléndez García aseguró que tiene 38 años trabajando en el Mercado Constitución y ha sido en este trienio en el cual no han recibido apoyos y beneficios por parte de la autoridad municipal.

“Yo personalmente le dije a (Héctor) Insúa que no se le fuera a olvidar, que cada seis meses desazolvara y hasta ahorita no se ha hecho. Además quieren que paguemos doble licencia, se nos cobra lo doble y nos beneficia mínimo” apuntó.

Por su parte, Antonio Contreras Tapia, quien tiene 42 años trabajando en el mercado, señaló que por parte del ayuntamiento solo han recibido promesas, pero ningún beneficio.

“Nos tienen olvidados, la verdad nos tienen olvidados, nada más cuando se les ofrece el voto, aquí están (…), en realidad no nos han cumplido nada, nada más cuando se les ofrece el voto están aquí presentes, pero las promesas se las lleva el viento”.

Finalmente, Andrea Contreras, quien tiene 17 años trabajando en el Mercado, aseguró que la principal necesidad que tienen es en el tema de seguridad, pero no se ha tenido apoyo para solventar el tema por parte del Ayuntamiento de Colima.

Comentarios