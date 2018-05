Indira Vizcaíno choca; presiona a afectada, se molesta y se va.

Infoecos/Manzanillo

La candidata a diputada federal por el segundo distrito de los partidos PT, Morena y PES, que integran la coalición Juntos Haremos Historia, Indira Vizcaíno Silva, tuvo un percance automovilístico cuando su chofer chocó por alcance a una camioneta en el municipio de Manzanillo.

Gabriela Campos, afectada por el choque, explicó que ella estaba detenida en el semáforo de la avenida Elías Zamora Verduzco, esquina con Sor Juan Inés de la Cruz, al cambiar la luz a verde, el carro delante de ella no arrancó, por lo que ella tampoco, pero el vehículo en el cual venía Indira Vizcaíno sí arrancó y la impactó por alcance.

“Se baja el chofer del vehículo de Indira Vizcaíno, me bajo yo, y él me pide si nos podemos arreglar porque llevan prisa, pues trae a la candidata con él, yo le dije que mi camioneta tiene seguro y que el automóvil de la candidata también tendría, por lo que sería mejor esperar a que lleguen las aseguradoras”, expresó.

El chofer regresa al vehículo –continúa la narración la afectada– e informa a la candidata que no quise llegar a un arreglo, por lo que la candidata se me acerca y me dice que ella me paga el golpe pero que no le hablara a la aseguradora.

Sin embargo, Gabriela Campos explica que al no conocer la magnitud del costo que tendría reparar el golpe de su camioneta, ella insistió en esperar a la aseguradora, pero Indira Vizcaíno continuó presionándola: “Es que tengo mucha prisa”, a lo que Gabriela le pidió a Vizcaíno Rodríguez hacer las cosas bien, aunque sea en campaña, situación que molestó a la candidata, quien visiblemente molesta se dio la vuelta y se fue del lugar.

Posteriormente se conoció que el vehículo de la candidata no estaba asegurado y ella envío a una persona para que se encargara de los trámites..

