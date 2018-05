Ladino solicitó al INE que organice un debate entre aspirantes al Senado.

Infoecos/Colima

Por medio de un escrito dirigido a Luis Zamora Cobián, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Colima, el candidato al Senado por la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Luis Ladino Ochoa, solicitó que se organice un debate entre todos los candidatos.

Recordó que precisamente entre las funciones del organismo electoral se encuentran la de fortalecer el desarrollo de la vida democrática y promover el voto, y consideró que al organizar este tipo de ejercicios en los cuales se presentan y contrastan propuestas de los diferentes candidatos, se contribuye a la cultura democrática.

“Creo que ya es hora de dejarnos de dimes y diretes; yo he buscado debatir con Joel Padilla y Fernando Moreno, y hasta ahora no he tenido ninguna respuesta de tal suerte que la mejor manera es que este ejercicio se haga de manera institucional y sea el INE quien convoque y organice este debate”, comentó.

Luis Ladino explicó que le solicitó al INE la organización de un debate para atender una serie de peticiones de empresarios, académicos y ciudadanos interesados en conocer y contrastar las propuestas de los diferentes candidatos, tal y como ocurrió en el debate de los candidatos a la Presidencia de la República.

Afirmó que le gustaría que el escenario del debate sea el Teatro Hidalgo para que el mayor número posible de ciudadanos acuda a presenciarlo, aunque reconoció que será facultad del INE definir el espacio, horario y formato de este ejercicio.

