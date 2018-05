Análisis Político: Historia del Día de las Madres.

Hay muchas investigaciones sobre el origen para festejar a las madres, muchas se remontan hasta la época romana o de la antigua Grecia, donde se le rendían honores a las madres, por ejemplo a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades, todas surgen para reconocer el esfuerzo y el sacrificio de las mujeres que como madres o esposas de líderes y hombres gobernantes también fueron parte muy importante en las civilizaciones de la antigüedad.

Pero como aquí es poco este espacio, basta decir que en México el 10 de mayo, Día de las Madres tiene su origen por el periodista Rafael Alducin Bedolla, fundador del periódico Excélsior, que con acuerdo de Álvaro Obregón, entonces presidente de México y José Vasconcelos, secretario de Educación, lanzó una convocatoria el 13 de abril de 1922, para que propusieran un día especial para el festejo a todas las madres, instituyéndose así el 10 de mayo, por tal motivo esta es la fecha en la que los mexicanos celebramos a las mamacitas y si en los planteles educativos es una tradición arraigada, se debe a que la Secretaría de Educación Pública decidió desde también festejarlas.

En la actualidad, esta tradición está sumamente arraigada en la sociedad mexicana. De esta manera, el Día de las Madres es una de las celebraciones más importantes.

Este homenaje genera grandes ganancias para las empresas que se dedican a la venta de electrodomésticos, artículos para el hogar, indumentaria, flores y también los restaurantes. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México anunció a la prensa que espera una derrama de casi 3 mil millones de pesos.

La mayoría de los países celebran durante el mes de mayo esta festividad, así sucede en el caso de España, festejándose el primer domingo de mayo. En otros países lo celebran el mismo día como Hungría, Portugal, Sudáfrica y Lituania, en el segundo domingo de mayo lo festejan Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, China, Canadá, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, EEUU, etc., etc. Mil felicitaciones a todas las madres este 10 de mayo y a quienes no lo son, pero ocupan el mismo rol en el hogar o en la familia.

