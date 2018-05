Infoecos/Colima

La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima anunció que hoy jueves, por el festejo del Día de las Madres, se prestará el servicio de atención de emergencias en las áreas de Urgencias y Hospitalización, y se suspenden labores en Unidades de Medicina Familiar (UMF), especialidades médicas y centros de seguridad social.

Sin embargo, la dependencia señaló que el servicio de guarderías se brindará de manera habitual.

Debido a lo anterior, en los hospitales y unidades médicas únicamente laborarán los servicios de Urgencias del IMSS en todo el estado y estarán atendiendo a la población derechohabiente que requiera servicio médico durante las 24 horas.

Esos día, las clínicas y unidades con servicio de urgencias que permanecerán abiertas las 24 horas del día son: en Villa de Álvarez, Hospital General de Zona (HGZ) 1; en Colima Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 19; en Tecomán, el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 4; en Manzanillo, las UMF números 2, 17 y el HGZ No. 10; en Armería, la UMF No. 3; en Cuauhtémoc, la UMF No. 5; en Quesería, la UMF No. 6, y en Minatitlán, la UMF No. 9.

La dependencia señaló que la actividad ordinaria se restablecerá el viernes 11 de mayo.

El IMSS recomendó a las personas que requieran atención emergente el próximo 10 de mayo asistan a las unidades y clínicas que tienen servicio de urgencias.

Reiteró que en todas las unidades “solo se atenderán urgencias, entendidas éstas como una lesión o enfermedad que plantea una amenaza inmediata para la vida de la persona afectada o en riesgo de pérdida de alguno de sus miembros, o su funcionamiento y cuya atención médica no puede ser demorada”.

