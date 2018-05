Camino Real: Candidata seria y responsable. Mely, Por encima de las siglas y membretes. Insúa, el listo.

Me hago esta reflexión con respecto a los candidatos y los partidos políticos participantes en la presente contienda electoral: si padecemos una problemática social pesada a la que la clase gobernante no ha podido dar solución -porque no puede o porque no quiere-, entonces ¿cómo diablos vamos a salir del atolladero si, en la mayoría de los casos, los mismos que han gobernado tan mal son los que quieren continuar en el poder, sea que se quieran reelegir o que jueguen al Tarzán sin soltar una liana si no se agarran de otra? Sin embargo, entre tanta desilusión, hay una figura por la que apostamos: Mely Romero Celis, candidata a diputada federal por el primer distrito, cuya meteórica carrera no puede entenderse si no es por su seriedad, disciplina, entereza y capacidad para desempeñar cargos públicos con la mayor responsabilidad posible, como lo vimos cuando contendía por la Alcaldía de Cuauhtémoc en que por una cuestión de equidad de género -que en aquel entonces comenzó a implementarse de manera obligatoria-, dejó esa postulación para ir como candidata al Senado de la República en la primera posición, fórmula que, por cierto, triunfó en la elección. Y ya siendo senadora de la República recibió la invitación para participar en la Sagarpa -en una subsecretaría-, donde se desempeñó de manera muy aceptable. Hoy Mely Romero es candidata a la diputación federal por el primer distrito.

Mely se ha destacado por ser una mujer con propuestas viables, alejadas de ese populismo que cualquiera abandera y que genera simpatías pero no resuelve nada. Actualmente lleva a cabo una campaña denominada Laboratorio de Soluciones, una especie de taller en el cual participa la comunidad y la propia candidata a la diputación federal, en donde se tocan diversos temas de interés general. El primero de dichos laboratorios se llevó a cabo en el municipio de Cuauhtémoc y allí se habló del ingreso familiar, subdividido en cuatro puntos: impulsar a los jóvenes para su desarrollo pleno, ayuda e incentivos a mujeres para una mejor administración del dinero en las familias, cómo aumentar el ingreso de cada familia e igualmente el desarrollo del campo. Entre sus propuestas, busca que ningún joven se quede sin escuela, que los estudiantes reciban becas que cubran colegiaturas y transporte, incentivos para jóvenes empresarios que abran sus propios negocios y sean sustentables. Asimismo, tiene como meta lograr sueldos iguales para hombres y mujeres en labores similares. Después del primer laboratorio efectuado en Cuauhtémoc, se llevan a cabo otros en distintos escenarios municipales del distrito uno por el que compite Mely, en los que también se abordarán temas de interés general y, lo más importante, también se darán a conocer las propuestas de solución.

El perfil de Mely Romero es el ideal, mientras que sus rivales no dan el ancho, pues una es rijosa, se cuelga de todo con tal de cuestionar al gobierno pero sin tener propuestas viables; y a la otra apenas si la conocen, pero se arrima a la imagen de un candidato presidencial y ella cree que con eso en automático obtendrá votos.

Siendo postulada por la coalición PRI-PVEM y llevando también el respaldo de Nueva Alianza, sin embargo, se debe tener en cuenta que Mely ha consolidado la imagen de una mujer que está por encima de encima de siglas y membretes.

En lo que respecta a la diputación federal por el primer distrito, Mely Romero Celis es, sin ninguna duda, la mejor opción.

MESÓN

La volvió a hacer Héctor Insúa con el Festival del Volcán… Un tiradero de dinero que no tiene nombre ni explicación que no sea la versión panista del populismo electorero de ya saben quién… Olvídese de los problemas viales que provoca el festival al hacerse en el mero Centro de ciudad, tapando al mismo tiempo sectores tan cercanos como el jardín Núñez, La Concordia y el Libertad; que las calles se conviertan en mingitorios y en martirizante ruidajazo para el vecindario de los grupos “musicales” que se presentan y que parece que cobran por decibeles… Pero nada de eso es tan doloroso como el dineral que se paga a los artistas y que éstos más que encantados cobran, dinero que es de nuestros impuestos aunque el alcalde diga que el festival nos sale gratis, regalado, de gorra, de oquis, de gollete, dado y que a caballo dado no se le ve el colmillo… Eso sí: Insúa fue muy listo al ingeniárselas para encontrar la manera de publicitarse electoralmente a costillas de tantos penitentes… ¡Arrieros somos!

