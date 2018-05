Mujeres, el motor que impulsa a las familias: Lucía Valencia.

Infoecos/Comala

Al reconocer a todas las mamás por su día social, la candidata a la Alcaldía del municipio de Comala por el PRI-PVEM, Lucía Valencia, indicó que las mujeres son el motor que impulsa a las familias y el pilar principal de los hogares de este bello municipio.

“Comala cuenta con mujeres valiosas en los distintos ámbitos que han impulsado el desarrollo del municipio, va mi reconocimiento para todas ellas”.

Agrego, que hoy como nunca el papel de la mujer será preponderante en el desarrollo de la vida pública en nuestra entidad, “los retos que afrontamos las mujeres nos llevan a sumar esfuerzos para encausar los grandes éxitos a los que aspiramos y mejorar así la calidad de vida de todos los comaltecos”.

Lucía Valencia indicó que el reto no será nada fácil, pero existe la voluntad de servir y apoyar el desarrollo del municipio, “creo firmemente que para lograr los mejores resultados debemos trabajar hombro con hombro mujeres y hombres con propuestas e ideas que coadyuven a la mejora de las políticas públicas e incrementen la participación y sobre todo la confianza de la población”.

“Las mujeres de hoy estamos convencidas de nuestras capacidades, decirles a todas ellas que vean en mi a una persona sensible, con principios y valores, pero sobre todo con vocación de servicio, una luchadora social con más de 28 años en la vida pública y privada que avalan mi experiencia y me da la seguridad de decirles que vengo a proponer soluciones reales y no promesas que se queden en el aire, dijo Valencia.

La candidata del PRI-PVEM, dijo que al igual que muchos comaltecos ella es producto de la cultura del esfuerzo, “esfuerzo que me tiene hoy en día encabezando un proyecto real y cercano a la gente”.

Finalmente mencionó que mantiene el ideal de mujeres trascendentales como el de la maestra Griselda Álvarez, “eso nos impulsa a creer más en nosotras las mujeres de Colima, juntos vamos a construir y transformar el Comala de las próximas generaciones, porque aquí nací, porque aquí crecí, porque de aquí soy y porque Comala ‘Somos Todos’”, concluyó,

