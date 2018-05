Sociedad Líquida: Periodismo sicario.

El periodista Ricardo Alemán pagó caro un despiste que tuvo origen en sus redes sociales, ya que el fin de semana pasado tuvo a mal publicar un tuit de dos palabras —“Les hablan”— que acompañó con una imagen en la que se leía: “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora, chairos”, lo cual sugería asesinar al candidato morenista Andrés Manuel López Obrador. La publicación fue condenada por diversos periodistas, quienes señalaron que era una forma de incitar a la violencia.

Además del escarnio público, las primeras consecuencias fueron el despido del periodista de Televisa y Canal Once, empresas que, ante tal hecho, decidieron dar por termina la relación laboral con Alemán. Asimismo, el propio periodista optó por dejar Grupo Milenio al escribir que “Y es que luego del linchamiento orquestado en mi contra para tratar de aniquilar a una voz crítica y, en general, del ataque a libertades fundamentales para la democracia mexicana —como la de expresión, a disentir y criticar—, concluí que mi permanencia en Milenio resultaba dañina para la casa que me abrió la puerta”.

Sin duda Ricardo Alemán se equivocó. Existimos varios opinólogos que hemos criticado de manera continua a López Obrador por considerar que su delineada forma de gobernar es lo peor que le podría pasar al país, pero de ello a incitar a un delito, existe una gran diferencia.

Por supuesto, habrá quien dice que lo dicho por Alemán fue en sus redes sociales y no en uno de los espacios periodísticos de los que formaba parte. Sin embargo, hoy en día lo que dices en tus redes sociales, para bien o para mal, está íntimamente ligado a tu desempeño profesional, existiendo, inclusive, jurisprudencia en ese sentido en México, como es el caso del alcalde de Nogales, Sonora, Cuauhtémoc Galindo Delgado, quien bloqueó a un ciudadano en la red social de Twitter, por lo que, al darse cuenta de ello, el ciudadano decidió interponer un amparo, bajo el argumento de que el bloqueo vulnera su derecho a la información. El amparo falló a favor de este ciudadano.

El ejercicio periodístico debe ejercerse con responsabilidad y conciencia de lo escrito. Hoy en día, esto traspasa más allá del medio donde uno labore, sino en sus propias redes sociales, las cuales constituyen una extensión de tu propia “marca personal” , tal como lo menciona la autora Aliza Licht en su libro Deja tu huella.

MEDIR CON LA MISMA VARA

Por otro lado, y tal como lo indiqué en supralíneas, es condenable el error que cometió Ricardo Alemán y debe asumir las consecuencias que ya está teniendo. Sin embargo, no deja de estar en el ambiente la sensación de que no se ha medido con la misma vara en casos similares. El más reciente, por ejemplo, el llamado a fusilar en el Cerro de las Campanas por parte de Paco Ignacio Taibo II, donde no pasó nada; el caso de la académica Denise Dresser, quien además de sus constantes casos de plagio, también tiene en su haber un tuit de odio cuando compartió una “broma” en redes sociales tras la tragedia del vuelo 9525 de Germanwings en el que murieron 144 personas debido al suicidio del copiloto escribiendo “Va humor negro que comparten conmigo: ‘se solicita piloto depresivo para manejar avión presidencial”; también podemos sumar a esta lista a Yuriria Sierra, periodista de Grupo Imagen, quien en alusión a Donald Trump, en Twitter lanzó la pregunta “Oye Lee Harvey Oswald ¿Dónde estás cuando se te necesita?… ok, no”.

Todos ellos conservan sus trabajos.

