Donación de órganos, un acto solidario y de amor.

Para la fundadora de Bruno Donamor’s, Irma Angélica Gómez Caballero, la donación de órganos es un acto solidario y un acto de amor, “no puede ser a fuerza, cada día se van sumando más personas, pero hay personas que no pueden esperar, existen donadores en vida, lo cual quiere decir que la cultura en ese sentido se puede percibir”.

Así lo expresó Gómez Caballero durante la presentación de la segunda carrera pedestre de convivencia, que organiza la institución para promover en la sociedad la donación de órganos.

“La cultura de donación ha ido en aumento, pese a que existe una propuesta en el senado para incluir en las reformas de salud la donación obligatoria”, dijo Angélica Gómez.

Acompañada por Héctor Calleros, deportista trasplantado que practica el atletismo y ha participado en Campeonatos Mundiales y Luis Gallardo, en lista de espera para un trasplante, la titular de Bruno Donamor’s, mencionó que la propuesta del evento que será el domingo 27 de mayo, es caminar, trotar, correr, ir con la familia de forma recreativa, además el canicross para quienes gusten de llevar a sus mascotas, con un recorrido de 3 y 5 kilómetros.

La salida y meta será el complejo administrativo, por el tercer anillo periférico, con cuota de inscripción de 120 pesos, con derecho al kit y la rifa de obsequios, se espera una participación superior a los 200 atletas, iniciando a las ocho de la mañana.

Al referirse a la situación actual de las personas que en nuestro país requieren una donación, Irma Angélica Gómez, dijo que principalmente la lista de espera es para riñones y corneas, “a nivel nacional hay más de 21 un mil 500 personas en lista de espera para un trasplante”.

Agregó que el primer lugar en cuanto a los servicios médicos relacionados con los trasplantes, lo lleva el Centro Médico de Guadalajara, donde este año se han registrado alrededor de cien donaciones.

Indicó que en Colima no se tiene un dato preciso de pacientes en lista de espera, “es confidencial de cada hospital, como ciudadano el número de enfermos es alto en cada centro médico, considerando que son muchas personas las que esperan donadores y en Colima a partir del año pasado ya no hay trasplantes”.

“De manera personal yo si estoy de acuerdo en la donación obligatoria, porque yo soy de una familia donadora, pero como institución yo creo en el respeto y en esa entidad que nos diferencia a los seres humanos de los animales, debe de prevalecer siempre el amor y la solidaridad de un humano para donar, no a fuerza”, recalcó Irma Angélica Gómez.

Finalmente, dijo que “el Centro Nacional de Trasplantes maneja que no hay dinero, pero para hacer una donación, debe haber un protocolo, primero saber de qué se murió, después tenemos que hacer cuatro o cinco estudios que son muy caros, si para donar sangre es caro, imagínense de cuando dinero estamos hablando para poder hacerle estudios a cientos de personas humanas que fallecen en todo el país, es increíble, no creo que tengamos esa capacidad económica, pero si la hicieran yo sería la primera que dijera adelante, pero no vemos la viabilidad económica, son muchas las cosas que intervienen”.

“Lo más triste, de acuerdo a las estadísticas, cada cuatro minutos muere una persona por la falta de un órgano”, concluyó.

Para quienes deseen participar en la carrera pedestre, las inscripciones están abiertas en la Dirección de Deportes del Ayuntamiento de Colima (Centro Juvenil Placetas) y en la Farmacia Homeopática El Nazareno, de la calle Gabino Barreda #627, colonia Lomas Vista Hermosa.

